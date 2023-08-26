Prigojin düştü

Bundan bir hafta önce canlı yayında Prigojin ve Putin ilişkisi sorulduğunda "Yakında kendisi balkondan düşebilir" demişim. Tam tutmadı; ama yakın sayılır. Prigojin'in uçağı düştü ve anlaşıldığı kadarıyla kurtulamadı.

O canlı yayında bana Putin ile Prigojin arasındaki ilişkiyi soran arkadaşın oldukça doğal şüphelere dayandığını söyleyebilirim. Zira Prigojin, yaklaşık iki ay önce bir isyan başlatmış ve isyan oldukça tuhaf bir arabuluculuk sayesinde 48 saatten daha kısa bir süre içinde son bulmuştu.

Esasında bu bir darbe girişimiydi. Herkes bilir ki, darbe girişimleri başarısız olduğunda veya böyle yarım kaldığında bir bedeli olur. Hele Rusya'da kesin bir bedeli olur. Üstelik Rusya savaş halinde ve zor günler yaşıyorken, en güçlü yanı da Putin iken, onun siyasi otoritesini ve iktidarını sarsacak bir eylemin unutulup gitmesi normal olmazdı. Ama işin ilginç tarafı, Belarus'a sığınan Prigojin bir anda Putin'le arayı düzeltmiş görüntüsü veriyordu. Bu nedenle de Moskova'dan gelen resimlere bakanlar Prigojin'in affedilmiş olabileceğini düşündü.

Şimdilerde herkes, Putin'in bir röportajda "birçok şeyin affedilebileceğini ancak ihanetin affedilemeyeceğini" söylediği görüntüleri paylaşıyor. Ve genelde olay Putin ve onun yönetme biçimi üzerinden tartışılıyor. Halbuki ben bunu duygusal bir intikam alma olayı falan olarak görmüyorum. Aksine oldukça soğuk bir karar.

Devletler bu tür durumlarda hayli tedirgin olurlar. Savaş durumundayken içeride çıkan bu tür isyanlar bir ölüm kalım meselesi hâlini alır. O nedenle Rusya'nın da tepki vermemesi beklenemezdi. Cezalandırılmadığı takdirde Putin'in ve Rus devletinin sürdürülebilirliği üzerine ciddi soru işaretleri ortaya çıkardı.

Benim hesaplarıma göre, Ukrayna Savaşı başladığından bu yana yaklaşık 36 üst düzey yetkili veya oligark şüpheli ölümlerle bu dünyaya veda etmiş. Bunların içinde en tehlikeli görünenin aynı görevde kalması sürpriz olurdu. Sadece Rusya için de değil. Bakın Amerikalılar, Jeffrey Epstein'i hokus pokusla bir anda ortadan kaldırdı. Hatırlayan bile kalmadı.

"Her şey bu kadar basit olamaz; kesin bir bityeniği vardır" diye düşünenlere ise hiç katılmıyorum. Olay bu kadar basit. Bir sorun vardı ve çözüldü. Hem de göstere göstere. Çünkü görünmesi gerekiyordu.

Anladığım kadarıyla önümüzdeki dönemde Wagner grubu, Rus Savunma Bakanlığı'na bağlanır. Aynı hacimde kalır mı yoksa küçük parçalara ayrılır mı emin değilim; ama artık eskisi kadar özerk bir konuma sahip olacaklarını düşünmüyorum.

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