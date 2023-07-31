Polonya Belarus sınırı

Batı Afrika'da seri halinde askeri darbeler oluyor. Batı basınında bu darbelerin arkasında Rusya ve Wagner'in olduğu iddiası yaygın biçimde kullanılıyor. Uzak ihtimal değil. Rusya Ukrayna cephesinde yaşadığı zorluğu aşmanın farklı yollarını arıyor. Yeni alanlarda meydan okumalara girişmesi muhtemeldir. Afrika'da olup bitenler kendi başına önemli olmasına rağmen asıl ilginç gelişmeler Polonya sınırında yaşanıyor.

Polonya Başbakanı açıklama yaptı. Darbe girişimi sonrasında Belarus'a yerleşen Wagner savaşçılarının Polonya sınırına kaydığını duyurdu. Haritayı şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Baltık Denizi'ne kıyısı olan Kaliningrad, Rus toprağıdır. Ancak Rusya ile kara bağlantısı yok. Belarus ile Kaliningrad arasında ise yaklaşık yüz kilometrelik bir koridor var. Adı Suwalki Koridoru. Litvanya ve Polonya sınırında uzanıyor. Tam anlamıyla bir fay hattı.

Wagner savaşçılarının Belarus'tan bu koridora kaydırılıyor oluşu Belarus ve Polonya arasında bir çatışma veya bir hibrit savaş ihtimalini gündeme getiriyor. Tabii ki iş burada da sınırlı kalmaz. Hem diğer Baltık ülkeleri hem de NATO için sonuçları olacaktır.

Şimdilik işin nereye kadar varacağını bilemiyoruz. Rusya uzun süredir Avrupa'ya göçmen akınını bir silah haline getirebileceğini ima ediyordu. Bu sınırdan kaçak göçmenlerin geçişini sağlamak gibi kısıtlı bir amaç güdüyor olabilir.

Bir adım sonrası ise Kırım'da olduğu gibi bir hibrit savaş denemesidir. Belarus ile Kaliningrad arasındaki koridor bir oldu bittiye getirilebilir. İş o zaman sadece bir hibrit savaş olarak mı kalır? Yoksa Belarus ile Polonya arasında konvansiyonel bir savaşa mı dönüşür? NATO üyesi Polonya ile Berarus arasındaki bir savaş NATO'yu otomatik olarak devreye sokar mı? NATO'nun Berlarus'a karşı harekete geçmesi Rusya'dan nasıl bir tepki görür?

Ukrayna Savaşı başladığından beri NATO ile Rusya kafa kafaya gelmekten sonuna kadar kaçındı. Ancak gri alanların nasıl yönetilebileceği belirsiz. Şimdi Rusya Polonya'yı doğrudan tehdit etmiyor. Belarus üzerinden hatta Belarus'taki Wagner üzerinden tehdit ederek gri alanlarda kendine yol bulmaya çalışıyor.

Nükleer bir savaşı engelleyen tek şey nükleer savaşın kurallarının ve sonuçlarının çok net olmasıdır. Sonuç bellidir. Herkes ölür. O nedenle de nükleer savaş olmaz.

Ancak gri alanlar bu netliği bozar. Ve son derece tehlikeli bir duruma işaret eder. NATO eğer Rusya'nın bu adımlarına karşı tavizsiz hareket edecek olursa korkunç bir senaryo ihtimali hız kazanır. Yok eğer NATO gri alanlarda taviz verebileceğini gösterirse bu da uzun vadede NATO'nun çözülmesi anlamına gelir.

Sanırım Rusya'nın planı da bu. Böylesi alanlara akarak NATO'yu tavize zorlayıp işlevsiz görünmesini sağlamak ve NATO'ya olan güveni sarsmaya çalışmak.

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