Suçlu kim?

CHP'nin büyük kaybettiği ortada. Kılıçdaroğlu'yla da bu işin olmayacağı çok belli. Ama değerlendirmelere bakıyorum da her kafadan bambaşka sesler çıkıyor. Bu değerlendirmeler genelde partizanlık veya kişisel pozisyonlardan yapıldığı için zaten pek bir anlam ifade etmiyor. Ama çoğunluğu ve gürültüyü meydana getirdiği için yine de tartışalım

Tamam. Haklısınız. Kılıçdaroğlu başarısız. Ama sonrasına dair söylediklerinizle ilgili iki temel sorun var. Birincisi tutarlı değilsiniz. İkincisi Kılıçdaroğlu gitse ne değişecek?



BİRAZ TUTARLI OLUN

Seçim sürecini hep beraber izledik. Ortada gizli saklı bir durum yok. Kimin ne dediğini ve neleri savunduğunu da hepimiz biliyoruz. Tek tek isim verip arkadaşlarınız arasında rencide etmek istemem. Ama tutarsızlığınız ve işinize geldiği gibi konuşma beceriniz karşısında da gerçekten dilim tutuldu. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, anketçiler, akademisyenler, troller ve bilumum kamuoyu yönlendiricileri olarak neredeyse hepiniz dün böyle konuşmuyordunuz.

Hatırlayalım; bir yıl kadar önce "Kılıçdaroğlu aday olmasın" dediğinizi duyduk. Sonra aday olunca "Çok iyi aday" dediğinizi de duyduk. Hatta aranızda kendini tutamayanlar "mücahit, dede, piro" gibi ifadelerle elinden geldiğince yüceltme denemeleri de yaptı. "Bu stratejiyi ancak o kurabildi. Büyük başarı" diyenleri de hatırlıyorum.

Ama aynı isimler bugün Kılıçdaroğlu'na veryansın ediyor. Koca koca adamlar bir tek küfretmedikleri kaldı. Troller zaten küfür eşiğini de aştı. Neymiş? İstifa etmeliymiş. Bunu dün de söylemiş olsaydınız bir anlamı olurdu.

Bugün de aynı çizgide olsaydınız ciddiye alınırdı. Bu Kılıçdaroğlu ilk kez seçim kaybetmiyor. Yeni mi aklınıza geldi? Hayır. O nedenle aslında ortada bir hata ya da kusur varsa, ki ben yıllardır tutarlı biçimde var olduğunu anlatmaya çalışıyorum, hepiniz birden sorumlusunuz. Yok öyle şimdi tüm suçu Kılıçdaroğlu'na atıp kendinizi temize çıkarma uyanıklığı. Kimse yemez.



KILIÇDAROĞLU GİTSE NE DEĞİŞİR?

İkincisi, Kılıçdaroğlu gitse ne olacak? Daha iyisi mi gelecek? Baykal gitti, Gandi geldi de başınız göğe mi erdi? Neler gördü bu gözler? Neler duydu bu kulaklar? Fizikçi Muharrem'den ekmekçi Ekmeleddin'e kadar hepsini denediniz. Yetmedi. Voltran'ı da kurdunuz. 7 tane başkan yardımcısı aday gösterdiniz. Şimdi de "Kılıçdaroğlu gitsin de İmamoğlu gelsin" diyenlere ancak gülerim. Topunuz birden girdiniz. Alayınız aday oldunuz. Zaten denediniz. Yavaş da vardı. İmamoğlu da vardı. Adını saymaya gerek duymadığım diğer genel başkanlar da vardı. Yetmedi, Amerika'sı, PKK'sı, FETÖ'sü hepsi vardı. N'oldu? Kaybettiniz.



ADAM GERÇEKTEN KAZANDI

Tespiti doğru yapalım. Sadece siz kaybetmediniz. Adam kazandı. Ve siz bunu anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Erdoğan varken ve CHP zihniyeti ortada böylece dururken ister Ali, ister Veli bir farkı yok. Erdoğan kazanır. Siz de sebep-sonuç ilişkisi kurmaya çalışırsınız. Benden söylemesi. Önümüzdeki seçimlere de aynı kafayla gidin. Hep beraber eğlenelim.

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