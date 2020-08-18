Muhalefetin dengesi fena bozuldu

Herkes muhalefet acaba Biden'ın sözlerine ne cevap verecek diye beklerken muhalefetin yaptığı işlere bakar mısınız? Ortada doyurucu tek bir açıklama yok. Abuk sabuk bir demagoji arayışına girmiş haldeler.

Ama işin ilginci takındıkları tavır bile tek bir merkezden yönetiliyor gibi. Her açıklama yapan belli başlı tezleri papağan gibi tekrar etmenin peşine düştü. Yok efendim açıklama 7 ay önce yapılmış. Yok bağımsızlık bizim muhalefetin karakteriymiş. Bu açıklamalar en çok Erdoğan'ın işine yararmış. İpe sapa gelmez bir sürü laf salatası. Ortada doğru düzgün bir açıklama yapan yok.

Hayır, 7 ay geç duyulmuş olması neyi değiştirir? Muhalefet 7 ay içinde başka türlü mü davranmaya başladı? Daha önce bir işbirliği vardı da şimdi yok mu? Yedi ay önce olmasının konunun içeriğine ne gibi bir etkisi olabilir? Tabii ki hiçbir etkisi yok. 7 ay önce yapılmış bu konuşma. Şimdi karşımıza çıkmış. Siz de şimdi anlatın kendinizi.

Bir de bu esnada CHP Atatürk'ü tekrar hatırladı. Bağımsızlık karakterleriymiş. Ne güzel. Normal vakitlerde HDP, sıkışınca Atatürk. Ortada tam bir suçüstü görüntüsü var. Ama bu iş öyle Atatürk'ün veciz ifadelerinin arkasına gizlenerek saklanabilecek gibi değil.

Bu saatten sonra öyle basmakalıp ifadelerin bir anlamı yoktur. Biden bile sizi işbirlikçi olarak görüyorsa öncelikle işbirlikçi olmadığınızı Biden'a göstermek zorundasınız. Mesela FETÖ ile ilgili daha açık konuşun. PKK/PYD'ye yönelik sert bir pozisyon alın ki, Amerikalılar sizin işbirliği yapacakları bir aktör olmadığınızı görsün. Suriye konusunda Türkiye'nin tezlerini seslendirin ki, Biden "Erdoğan'ı devirsek de bu ülkenin hükümetlerini yönetemeyiz" diye düşünsün. Libya ve Doğu Akdeniz konusunda milli bir tavır alın ki, yabancılar Türkiye'ye karşı sizden medet ummayı bıraksın.

Ama yok siz 15 Temmuz'a kontrollü darbe demeye devam ederseniz, Biden sizin dostunuz olur. Afrin'e girmeyelim derseniz hem PKK hem de Amerika'yı memnun edersiniz. Türkiye'nin Libya'da ne işi var dediğiniz için Biden ve diğerleri size ortak gözüyle bakar. Ama milli ve bağımsızlığı önceleyen bir tavır alamayacağınızı siz de biliyorsunuz biz de.

Biden'ın "elemanları" olduğunuz için farklı bir tavır beklemiyoruz. Kendi dar siyasi çıkarlarınız uğruna gözünüzü kırpmadan ülkenin çıkarlarını Biden gibilere peşkeş çekebildiğiniz için Biden'ın desteğini alıyorsunuz.

Bunları biz zaten biliyorduk da Biden bu sefer sizi fena açık etti. Eğer aksini düşünüyorsanız, yapacağınız çok basit. Boş boş konuşmak yerine gerçekten milli bir tavır alın. Zaten o zaman kendinizi savunmanıza da gerek kalmaz.

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