İyiyiz, çok daha iyi olacağız

İyi, daha iyi… Belli ki Amerika kafilesi gözü karartmış. Montella'nın hem oyuncu hem de diziliş testleri cebimizde. Bunun yanına giren–çıkan oyuncu grubunun isteği ve ciddiyetini eklememiz lazım. İyi mesajlar verdiler, keyfimizi geri getirdiler, umutları da arttırdılar. Öncesi; saha dizilimi. Önde baskı tamam. Tempolu oyuncular bunun içine girdiler. Top rakipteyken sağ beki stopere (sol beke geçene kadar Mert, sonrasında Zeki), Oğuz Aydın'ı da bek pozisyonuna alarak defansı beşledi. Bir turnuva takımının, tek maçlı periyotlarda önce gol yememesi gerektiğinin farkındalar. Orkun, Can Uzun ve Deniz… Üç gole imza attılar, üç gurbetçi. Can'ın sol kanat ağırlıklı oynaması ve hücum organizasyonlarında sorumluluk alması dikkat çekici. Ama Kenan, Barış veya Yunus varken seçenek olmayı da akıllara koydu. Kadıköy tribünleri de mükemmeldi. Bir hazırlık maçına, böylesine ilgi göstermeleri, takıma verdikleri destek, genç oyuncularla birlikte heyecanı yaşamaları, yine Bizim Çocuklar'ın seyirciye yaptıkları balans ayarıydı. Arda Güler'in oyuna girmesi ile hayallerimizin daha da renklenmesi, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan'ın katılımı, Oğuz Aydın'ın sağ koridorun komutanlığına soyunması, hep elimizdeki kozlar. İyiyiz, daha iyi olacağız. İşin güzeli, sahadakilerin de bunun farkında olması ve Dünya Kupası ile birlikte kendilerinin de bir seviye yukarıya çıkacaklarını bilmeleri.