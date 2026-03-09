Sadece Samsun’u değil çaresizliği de yendi!

Zor olacağı belli bir maçı, nasıl "dahazor" hale getirme konusunda uzman olan Tedesco, hasta yatağından kalkıp geldi takımın başına.

Kendi ezberi içinde ideali de bulamayıp, çözümde de doğruyu sadece "denemelerden" anlamaya çalışan bir teknik yönetim. Puan kaybedilen iki maçın ardından enerjisi diplere düşmüş camia ve tribünlerin beklentisinden uzak, sadece "ekstra oyuncularının" performansını sırtını dayayan futbol bakışı. Belki Avrupa için geçerli olan verilere sahip ama, bu ligin formatı başka. Anlamadı, anlayamadı Tedesco… Üçlü savunmayı, teksantrforlu rakibe karşı kurmasınınamacı neydi! Üstelik üçü de o bir kişiyi tutamadılar. Önde baskıyı kırmak adına bir pas alternatifi oluşturdu diye düşünsek, bu kez orta sahada eksilmenin bedelini ödediler. Dört maçönce Samsunspor'un başına geçenFink'in oynattığı oyuna, stratejiye,pas kurgusuna, oyuncuların sahadakirollenmelerinebakın, bir de genç hocanın "deneme-yanılma"larının oluşturduğukaosa. Guendouzi'nin komutanlığı, sakat oynayan Asensio'nun yokluğu, Kerem'in ciğerlerini yırtması, Kante'nin sahada savrulması… Ortada kocaman bir gariplik vardı.

Tabela kalktığında tartışılanhamleler (Kerem-Nene) son dakikalardagelen ve galibiyeti "bağıran"gollerin dilekçesi oldu. İsmail ve Fred orta sahada ateşi yaktılar, beş dakikalık uzatma isyanı getirdi, tribünler devreye girdi, baskı arttı ve birden bire kâbus gecesinde, Fenerbahçe'yi tekrar lige döndüren sonucun dilekçesi işleme sokuldu. Yani; sadece Samsunspor'udeğil, hakemi de, sistemi de, 94'tegelen gol sonrası maçı 102'debitirten çaresizliği de yendiler.