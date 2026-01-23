Eksiklerin eksikliği hissedildi!

Premier Lig'in belki de en organize takımına karşı oynadılar. Top F.Bahçe'deyken açıkları kapatıp, bekleyen; kaptıklarında da 4-5 pasla Ederson'un burnunun dibine kadar giden müthiş bir organizasyon. Okan Buruk, Süper Lig'in temposuzluğundan şikâyet ediyor ya, bugüne kadar oynadıkları hiçbir rakibe benzemeyen Aston Villa makinesi vardı karşılarında. Bu duvara gedik açmak için birebirlere ihtiyaçları vardı. Nene ve Kerem'in varlığı bu yüzdendi. Hem koşu mesafeleri ve tempoları ile iki yönlü rakibi yıpratacaklarını düşündü muhtemelen Tedesco. Defansın arkasına sarkmak istediklerinde Duran ve Nene seri şekilde ofsayta düştü. Rakip defansın disiplini karşısında 4-5 metre geri gelmeye üşenen iki tembel. Talisca hamlesi, Asensio'nun sağa yaklaşıp baskıdan uzaklaştırılması, Yiğit Efe'nin top rakipteyken stoper, kendilerindeyken sağ bek pozisyonuna bürünmesi… Bu hamleler oyun ve pozisyon üstünlüğünü beraberinde getirdi. Talisca, Kerem karşı karşıya kaçırdılar. Aston Villa kalecisi Bizot kariyerine kurtarış serileri ekledi. Sonuca isyan eden Fenerbahçe takımı vardı ama, bu organize savunmaya sarsmak, düzenini bozmak, hata yaptırmak kolay değildi. Yeni transferlerin girmesi ve sakatların dönmesi ile takım dengesi pozitif yönde etk-i lenecek. Çok iyi bir takım karşısında, çok iyi takım olmak için mesafe kaydeden Fenerbahçe için yenilgiye rağmen "eyvah" diyemiyoruz. Daha çok yolları var.