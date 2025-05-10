Fark tabelada!

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığını bilmeyenler vardı. Öylesine "gazı kaçmış", meraktan uzak bir gündü aslında. Beşiktaş yenilgisi sonrasında oyunculara maçı yaşatmak, yüksek motivasyon sağlamak da zor olacaktı. Maç içinde de yaşadık bunları. Mourinho klasiğini bozmadı. Her kötü sonuç sonrasında olduğu gibi sert rotasyon yaptı. Fatura sahipleri kulübedeydi ama kendisi de kenarda. Dediğini yaptıkları için mi, yoksa yapamadıklarından mı oturuyorlar, bilemiyoruz. Tempo düşüklüğü geniş alanları, bu da hataları getirdi. Kendi içindeki kaosu Tadic-Talisca kavgasında da yaşadı Fenerbahçe. Atılmayan pasa isyan eden Talisca'nın abarttığını düşündü Tadic. Ama atmadı pası! Orada Dzeko'yu aradı. "Talisca neden agresif" diyebilirsiniz. Sonuçta ilk defa olmuyor bu durum. Ama geçen haftaki Beşiktaş maçını dibine kadar yaşayan birinci oyuncuydu. Dün de sahiplendi maçı. Yine sorumluluktan kaçmadı. Kafasının üstünden geçen topa elini uzatması, cebindeki sarı kartı unutması, kırmızıdan hakem takdiri ile kurtulması da bu yüzden belki de. VAR'a çağrılmasına rağmen Fenerbahçe lehine penaltı kararı vermedi Burak Pakkan. Bence doğru yorum yaptı. Bu yoruma kızanlar olabilir. Koldan gelen topu altı pastan auta vuran Dzeko'ya söylesinler önce sözlerini. Tartışmayı bitirecekti. Ama Dzeko'nun düşürülmesinde de seyirci kaldı, VAR gibi...

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