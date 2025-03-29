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GÜRCAN BİLGİÇ
Yine dersler çıkarılacak bir karşılaşma

Yine dersler çıkarılacak bir karşılaşma

29.03.2025, Cumartesi
Milli maçlar sonrasındaki mental ve fiziki gerilemenin üstüne, bir de deplasmanda küçük stat ortamı geldiğinde, problemler başlar. Oyuncuların tekrar lige konsantre olması, takım tadını yeniden alması için gereken ortam eksik kalınca, sahada da hırs eksik kalır
Fenerbahçe, Bodrum'da 'erken gol ile bu zorlukları aşarım' tavrını çabuk gösterdi. Portekizli hocası ile "gol yemeyen" rakibi karşısında tempoyu minimize ederek, skora oynamaya başladı. Ama takımın içine yerleşmiş "sarsaklık" virüsü yine iş başına geçti. Çok net bir pozisyonun ardından penaltı ile beraberliği sağladı Bodrum. Son haftalardaki mucizelerine yeniden sarılacaklardı ki, bir dakika geçmeden Oğuz Aydın "tüm güzel duyguların" katili oldu.
Mourinho'nun planı rakibe kaleyi göstermemek üzerine. Bu maçın nasıl bir özrü olur bilemeyiz. Rakibi küçümsemek, skoru garanti görmek üstüne kurulan dikkat eksikliklerinden Bodrumspor'un fırsatları bulduğunu söyleyebilir. Haksız da değil. Yine de farklı bir galibiyetin İrfan Can Eğribayat'ın net kurtarışları üzerine kurulduğunu yazmamız gerekir.
İrfan Can Kahveci'nin "serbest sekiz" rolünde nasıl öne çıktığını gördü muhtemelen Mourinho. Acaba, "neden bu kadar hafta oynatmadım" diye düşünmüş müdür. Tadic'in "temposuzluğunun" şikâyet konusu olduğu geçmişte, daha diri ve etkili oynadı İrfan Can Kahveci. Dersler var maçtan çıkacak. Son düdüğe kadar maçın bitmediğini, bir anlık dikkat kaybının nelere mal olacağını anlamışlardır. Bu iki golün hesabını sorar Mourinho…
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