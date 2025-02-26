Irkçı demek utanmazlıktır!

Karşılaşma sonrasında G.Saray'ın açıklamasını görünce yedek kulübesine baktım. Maymun ifadesiyle ırkçı olarak hedef alınabilecek bir siyahi oyuncu vardı; Carlos Cuesta. O da muhtemelen Jose Mourinho'nun eleştirdiği 'itiraz' kalabalığının içinde değildi. Bu açıklamaya 'Şık değil' denilebilir, 'Yanlış ifade etti' de söylenebilir. Ama 'Irkçı' demek en kibar anlatımla utanmazlıktır. G.Saray iletişimi gündemi ele geçirip, değiştirip kulübün içinde bulunduğu zor süreci, yetersizlikleri kamuoyundan saklamanın peşinde. Yabancı hakem belli oldu, 'İstemeyiz' diyemediler. 'Lisansı var mı' diye sordular. Mourinho'nun ''Yabancı hakemin yönettiği son 7 maçı kazanamadılar'' eleştirisine cevap veremediler. Manşetlerde 'Avrupa aslanı' diye anılırken, şimdi 'Mayıslar bizimdir' söylemine geri döndü. Şampiyonlar Ligi'nde tek puan alamayan Young Boys'a, Avrupa Ligi'nde yaş ortalaması 22 olan bir takıma elendiler. Kendi sahalarında 50 bin taraftarı önünde kazanıp, puan farkını 9'a çıkarıp, şampiyonluklarını ilan edecekleri maçı tek isabetli şutla tamamlayıp bunu 'Başarı- Akıl' olarak sunmaya çalışıyorlar.

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