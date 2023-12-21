Derbiyi de yönetsin

Sanırım sezonun en kötü ilk 45 dakikasıydı Fenerbahçe için. Fırtınalar estiren o takım yerini kopyasına, topu da rakibine bırakıp seyretti maçı. Açıklanabilir değil bu tavır. "Havaya girdiler" desek, artık karşımızda o tecrübesiz, genç takım yok. Üç gol yediler, üçü de yarım pozisyondan bile gelişmedi. Serdar ile Livakovic seyretti, ilk gol geldi. Djiku itirazsız pozisyonda hem sarı kartı gördü hem penaltıyı yaptı. Kendi ayaklarındaki topu, birbirlerine girerek rakibe ikram edip üçüncüye "merhaba" dediler

Bu "açık elle gelme" durumu garip. Serdar Aziz de benzer pozisyonda yakalandı, Djiku da. Birisi ceza alanı dışında. İki stoperin nasıl duracaklarını bilmemesi, "şampiyonluğa oynayan takım" gerçeğine uymuyor. İkinci yarı başlarken farklı bir vücut dili de bekledik. İsmail Kartal kulakları çekecek diye umut ettik. Sanki "aman çok koşmayın, yorulmayın" denmiş gibi devam ettiler. Cengiz'in bir golü, asisti var. Maçı döndürdü diyebiliriz. Batshuayi'nin biri penaltıdan üç golü var, damga vurdu maça. Maçın hakemi Zorbay Küçük Kayserispor'un penaltısını kıdemsiz yardımcısının da uyarısıyla verdi. Fenerbahçe'nin penaltısında kıdemli yardımcı dilini yuttu, VAR devreye girdi. Son saniyelerde verdiği faul kararı… Maçın içinde benzer pozisyonları devam ettirdi, iki ayağı yerde olan oyuncuya yapılan şarja faul çaldı. Ardından dilini tutamayan Mert Hakan ve Fred, derbi öncesinde kırmızı gördü. İyi giden bir şeyi, berbat etmekte ustalar. Madem bu kadar cesur ve adaletli Zorbay Küçük, derbiyi de ona yönettirsinler.

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