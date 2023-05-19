19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gürcan Bilgiç Vazgeçmek yok!
GÜRCAN BİLGİÇ
Vazgeçmek yok!

Vazgeçmek yok!

19.05.2023, Cuma
Böyle bir maça yakışan bir atmosfer yaratıldı Kadıköy'de… Bu sezon büyük rakiplerine karşı hiç kazanamadı Fenerbahçe. Tribünleri dolduranlara borcu vardı oyuncuların. Şampiyonluk yarışında kazanmak zorunda olmaları bir tarafa, sezona böyle bir sonuç koymaları gerekiyordu. Ve; gereken yapıldı… Arda Güler'i devreye soktukları anda da golü buldular. 11. dakikada öne geçip, sonrasında rakibi koşturmak ve pusuya yatmak.
Trabzonspor özellikle baskıyı çok iyi yaptı. Topu ayağına alan yüzünü kaleye dönemiyor, dönmek istese üç kişiyi karşısında görüyordu. Sonuç; peş peşe pas hataları, top kayıpları…
Peki bu durumu Trabzonspor kullanabildi mi? Hayır… 60'dan sonraki, yapılması sanki gerekliymiş gibi değişikler ile denge değişti. 3-0'ı yeterli gördü girenler. Kontrolü rakibe verdiler. Tempodaki frenleme, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Trabzonspor'a da "davetiye" çıkardı.
Maçın kırılma anı ikinci Fenerbahçe golü. Zajc'ın "üçlü" sıkıştırmadan çıkmasıyla birlikte bir anda savunmayı da devreden çıkardılar. Peres son anda vurdu topa ve Trabzonspor'un umutlarını bitirdi.
Sonrasında pas oyunu başladı. Fenerbahçeli oyuncuların gözü Valencia'ya dikildi. Golcülerini aramaya başladılar her fırsatta. Üçüncü gol öncesinde Batshuayi'nin topa hamle yapmaması, inisiyatifi arkadaşına bırakması ve Valencia'nın vuruş açısını oluşturmasını sabırla beklediler. Bir de İrfan Can Eğribayat var. Rakibe verdi, kurtardı… Son dakikalarda Trezeguet'in müthiş şutunu da kurtardı. Normalde ıslıklanacakken, tribünlerin "Olur böyle şeyler" alkışlarıyla karşılandı. Bunun değerini bilsin, sevdiler onu.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yanlışların galibiyeti! 30.04.2023 Pazar
‘Biz buradayız, vazgeçmeyiz’ dediler 20.04.2023 Perşembe
Mucizeler sezonu 16.04.2023 Pazar
Sabrın sonu... 11.04.2023 Salı
Hesap gecesi 07.04.2023 Cuma
Futbolcu ne istiyor sahada göreceğiz! 06.04.2023 Perşembe
Tartışma bitmiştir 03.04.2023 Pazartesi
Tecrübe farkı 29.03.2023 Çarşamba
Sakin ve sabırlı 20.03.2023 Pazartesi
Sınırda oynamak! 17.03.2023 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA