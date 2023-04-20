20 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gürcan Bilgiç ‘Biz buradayız, vazgeçmeyiz’ dediler
GÜRCAN BİLGİÇ
‘Biz buradayız, vazgeçmeyiz’ dediler

‘Biz buradayız, vazgeçmeyiz’ dediler

20.04.2023, Perşembe
Hani; "anlatılmaz, yaşanır" derler ya, işte böyle bir maç yaşandı. 2011'de nefes nefese geçen sezonda da, puanı "Aslan"ın midesinden çıkarmışlardı. Buca'da 3-0 yenikken, Gaziantep'te uzatmalarda Andre Santos ile sarılmışlardı yarışa… Temposu düşük maçta, Başakşehir'in ördüğü duvara çarparak aradılar golü. Arda Güler'i ön tarafta istedi Jesus, İrfan Can Kahveci'den vazgeçmek istemedi. Ama öyle bir 45 dakika geçti ki; takımın tümü "sarsak" olmayı seçti. Samet'in ayağındaki topu Aleksic'in ayağına vermesi bir yana, Oosterwolde nerede duracağını bilemez haldeydi. Genç Arda'ya öyle bir baskı geldi ki, ne yüzünü dönebildi ne de oyuna katkı sağladı. Rossi sürekli zorlayıp, top kaybetti. Dört gün önce pas hatası yoktu Ankaragücü karşısında.
Jesus doğru hamleler yaptı. Ama galibiyeti getiren "kahramanlık ruhu" aslında. İrfan Can komutaya geçti, Valencia Serdar Dursun'un gelmesiyle kenara açıldı, topla yüzü dönük buluşmaya başladı. İki golün de içinde vardı. Sezonun "hayal kırıklığı" olmaya ilk aday Pedro'nun hırsını da gördük. Ustalık, inat; ne derseniz deyin, iki golde de o defans duvarını deldi. 89. dakikada ikincilik mücadelesi yapıyordu takımı. 90+4'te "Biz buradayız, vazgeçmeyiz" dediler. Geriden gelip, son saniyelerde kazanılan üç maç var. Son ana kadar maçı sakin oynayan, topu doğru yere getirmek için uğraşan sistemleri var. Her şeyden öte "kahramanları" var artık Fenerbahçe'nin. Saygıyı hak eden, taraftarının sevgisine sarılması gereken bir takım oldular. Bakalım "Bayram" kime, ne getirecek ?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Mucizeler sezonu 16.04.2023 Pazar
Sabrın sonu... 11.04.2023 Salı
Hesap gecesi 07.04.2023 Cuma
Futbolcu ne istiyor sahada göreceğiz! 06.04.2023 Perşembe
Tartışma bitmiştir 03.04.2023 Pazartesi
Tecrübe farkı 29.03.2023 Çarşamba
Sakin ve sabırlı 20.03.2023 Pazartesi
Sınırda oynamak! 17.03.2023 Cuma
Çok yazık oldu! 10.03.2023 Cuma
Arda bitirebilirdi! 05.03.2023 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA