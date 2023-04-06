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GÜRCAN BİLGİÇ
Futbolcu ne istiyor sahada göreceğiz!

Futbolcu ne istiyor sahada göreceğiz!

06.04.2023, Perşembe
F.Bahçe'nin Kayseri karşılaşmasını Jesus için kader maçı olarak görüyor musunuz?
Beşiktaş yenilgisi sonrasında vedalaşma olmadıysa Ali Koç, Jesus ile sezonu tamamlayacak demektir. Soyunma odasında yaşanan tartışmalardan sonra futbolcuların teknik adama ne kadar bağlı kalacaklarını, saygı duyacaklarını Kayseri karşılaşmasında görürüz. Sahasında rakiplerden 3'er gol yiyen son olarak dört gole seyirci kalan bir teknik adam, ders almayıp, bundan sonrakilerde ne yapacak bilemiyorum. Ali Koç'un, Vitor Pereira'da olduğu gibi sert bir ikna operasyonu yapması, Jesus'u Türkiye ve Fenerbahçe doğrularına getirmesini beklemekten başka çaremiz yok.

SEÇİM 1 YIL SONRA OLUR

Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın aday olması halinde yeniden aday olacağı iddiaları var. Sizin aldığınız duyumlar var mı?
Birincisi; Ali Koç görev süresini tamamlayacak. Bir yıl sonra seçim olur Fenerbahçe'de… İkincisi; Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olma isteği yok. Ağır bir kalp ameliyatı geçirdi ve finansman için problemleri olabilir. Üçüncüsü; Ali Koç'un karşısına çıkacak ilk isim, Aziz Yıldırım'ın desteği ile İlhan Ekşioğlu olabilir. Dördüncüsü; Ali Koç aday olmazsa, Gürel Aydın ve Sadettin Saran'ın da isimlerini konuşabiliriz. Beşincisi; camia tek liste isteyebilir, bütün bu isimler Mehmet Ali Aydınlar'ın şemsiyesinde birleşebilir.

SEYİRCİ KÜSKÜN VE KIZGIN

F.Bahçe'nin bu akşam üç kulvarda üç zorlu maç var. Taraftar ne yapmalı?
ARTIK basketbol ve futbol seyircisi ayrıldı. Ama ortama baktığımızda sanki Anadolu Efes maçına ilgi daha çok olacaktır. Kayserispor maçı A Spor'da… Açık kanal da ilgiyi etkiler. Taraftarın futbol takımına küskünlüğünü-kızgınlığını da düşünmek lazım. En önemlisi voleybol yarı finali ama bu rüzgarda sanki öksüz kalacaklar.
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