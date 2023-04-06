yenilgisi sonrasında vedalaşmaolmadıysaSoyunma odasında yaşanantartışmalardan sonra futbolcuların teknikadama ne kadar bağlı kalacaklarını, saygıduyacaklarını Kayseri karşılaşmasında görürüz.Sahasında rakiplerden 3'er gol yiyen sonolarak dört gole seyirci kalan bir teknik adam,ders almayıp, bundan sonrakilerde ne yapacakbilemiyorum. Ali Koç'un, Vitor Pereira'daolduğu gibi sert bir ikna operasyonu yapması,Jesus'u Türkiye ve Fenerbahçe doğrularınagetirmesini beklemekten başka çaremiz yok.Ali Koç görev süresini tamamlayacak.Bir yıl sonra seçim olur Fenerbahçe'de… İkincisi;Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olma isteği yok.Ağır bir kalp ameliyatı geçirdi ve finansman içinproblemleri olabilir. Üçüncüsü; Ali Koç'un karşısınaçıkacak ilk isim,Dördüncüsü; Ali Koçaday olmazsa, Gürel Aydın ve Sadettin Saran'ında isimlerini konuşabiliriz. Beşincisi; camia tekliste isteyebilir, bütün bu isimler Mehmet AliAydınlar'ın şemsiyesinde birleşebilir.basketbol ve futbol seyircisi ayrıldı.Ama ortama baktığımızda sanki AnadoluEfes maçına ilgi daha çok olacaktır.Kayserispor maçı A Spor'da… Açık kanalda ilgiyi etkiler. Taraftarın futbol takımınaküskünlüğünü-kızgınlığını da düşünmeklazım. En önemlisi voleybolyarı finali ama bu rüzgardasanki öksüz kalacaklar.