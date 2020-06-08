TAM lig maçları için gün sayarkenbir kavganın içine düştük. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'incümlesini bazı Fenerbahçelilerdiye yangına çevirince, yöneticiler de peşlerinden geldi.Nihat Özdemir'in devre arasında Fenerbahçe'ye transfer izni verilmemesi için eleştirilmesini anlarım.Kimler, ne transferler yaptı ancak Fenerbahçe kulübü yapamadı!Şimdiki başkanAli Koç, Nihat Özdemirve Ferit Şahenk, 10 milyonEuro'luk bonservis bedelini aralarındatoplayıp,'u transfer ettilerFenerbahçe'ye.Türkiye'de dokuz yıldır şike yok deniyorsa,diye anlayacaksınız.Baştaolmak üzere, kaçkere Galatasaray'ın şampiyonluklarıüzerinediye konuşmadılar mı? Halihazırda, Beşiktaş Kulübü'nünFutbol Federasyonu'naMesut Bakkal'ın anıları üzerinden,başvurusu yok mu?Nihat Özdemir ile ilgili tek doğru ifade, çıkıp "2010-11 şampiyonu Fenerbahçe'dir, benim ikinci başkan olduğum kulüptür" demesidir.Bundan önce birçok kez söylediği gibi.Ali Koç ve arkadaşları da kulübü artık "akil" mantıkla yönetmeli,Nihat Bey,yorumundan önce, Fenerbahçe'ye nasıl transfer yaptırtılmadı, bunu açıklasın.FENERBAHÇE, sözleşmeli teknik direktörü olmadan kalan sekiz maçı tamamlayacak. Görülen o. Bu sürede lig konsantrasyonundan ziyade kupaya odaklanacaklar.Emre Belözoğlu kaptan ve teknik heyetin bir parçası olarak iki kupaya gözünü dikmiş durumda. İki maç sonunda Türkiye Kupası, 1,5 ay sonra ise Süper Kupa...Daha fedakâr olacaklar,kalitelerini yansıtacaklar ve sorunlarıhep birlikte çözecekler.PANDEMI dönemi Ali Koç, yeni Fenerbahçe için ilk önemli hamleyi yaptı; Samandıra'ya müthiş bir laboratuvar kuruldu.Önemli de bir miktar para harcandı. Her şey oyuncunun nasıl daha iyi olabileceği ile ilgili.Manchester City'nin Teknik Direktörü Guadiola, en iyi oyuncusu Agüero'ya "restini çekti. Kulüp prensiplerinin önünesıfatını geçirmedi. Fenerbahçe'nin de bu yatırımın hakkını verecek, doğru teknik adama ihtiyacı var.