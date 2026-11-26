Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak düzenleme de sona yaklaşılırken asgari ücret maratonu için de zaman daraldı. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Yapılacak artış tüm çalışanların yeni maaşındaki artışı da etkileyecek. Ancak öncesinde emekli artışları belli olacağı için önemli bir referans haline gelecek. Peki asgari ücret kaç lira olabilir? Artışa refah payı nasıl etki eder? İşte detaylar...

Asgari ücret nasıl belirlenecek?

2027 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda 5 işçi, 5 işveren temsilcisi yer alıyor. Hükümeti temsilen ve hakem olarak da 5 kişi bulunuyor. Aralık ayında ücret 3 ya da 4 toplantı sonrası belirleniyor.

Ücret belirlenirken hangi kriterlere bakılıyor?

Asgari ücret artışı yapılırken hem işçilerin geçim durumları hem de işverenlere maliyeti aynı anda masada oluyor. Dolayısıyla iki taraflı bir pazarlık söz konusu. Burada en önemli kriter enflasyon oluyor. Hem o yılın enflasyonuna hem de gelecek yıl beklenen enflasyona bakılıyor.

Önceki yıllardaki artışlar nasıl yapıldı?

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında genel olarak gerçekleşen enflasyonu 3-6 puan üzerinde artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu yüzden enflasyon rakamı asgari ücret artışında belirleyici oluyor.

Yapılacak artış sadece asgari ücretlileri mi ilgilendiriyor?

Asgari ücret maaş tabanını belirleyen bir gösterge rakamı. Dolayısıyla yapılacak artış asgari ücretlileri doğrudan etkilerken, diğer özel sektör çalışanlarının zam oranları için de referans olacak. Ayrıca birçok ödeme ve borçlanmayı da belirliyor.

Bu yıl hangi artış oranları masada olacak?

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların geliri yaklaşık 7 bin 973 lira artarak 36 bin 48 lira 94 kuruşa çıkacak. Asgari ücretin brütü de 42 bin 410 lira 52 kuruşa ulaşırken, işverene maliyeti de (indirimsiz) 40 bin 874 liradan 52 bin 483 liraya yükselecek. Asgari ücrete Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde güncellediği yüzde 29.5'lik 2026 enflasyon tahmini yansıtılırsa, en düşük maaş net 35 bin 357 lira 77 kuruşa, brüt 42 bin 773 lira 85 kuruşa yükselecek.

Bütçedeki yüzde 33.7 oranı neyi ifade ediyor?

2027 bütçe kanunu teklifinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynakta yüzde 33.7 artış yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda da bu artış oranına yakın ücret zammı yapılmıştı. Eğer bu artış oranı dikkate alınırsa çalışanların eline geçecek para 9 bin 461 lira artacak. Net asgari ücret 28 bin 75 liradan 37 bin 536 liraya yükselecek. Asgari ücretin brütü 33 bin 30 liradan 44 bin 161 liraya çıkacak.

Emekliler ile asgari ücret ilişkisi var mı?

Emekli ve memur artışları ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre yapılıyor. Asgari ücret ise senede bir kere ve aralık ayında belirleniyor. O yüzden oranlar arasında bir benzerlik olmuyor.

Emekliler için ek düzenlemede son durum ne?

Emeklilerin gelirini artıracak son düzenlemede sona yaklaşıldı. Bunun için değişik formüller öne çıkarken seyyanen artış ve refah payı masada. Yüzde 10 civarında SSK Bağ-Kur emeklisi artışı ile yüzde 8 civarındaki memur ve memur emeklisi artışı kesinleşirken bunun üzerine 15-20 puanlık refah payı bekleniyor. Ayrıca düşük maaşlardan başlayarak bir seyyanen ödeme de söz konusu. Taban maaşın 30-35 bin TL bandına çıkartılması da söz konusu.

Emeklilere yapılacak ek gelir artışı asgari ücreti nasıl etkiler?

Asgari ücret toplantıları devam ederken emeklilere yapılacak ek ödemeler de belli olacak. Bu artış oranları ve verilecek refah payı oranları komisyon için de bir referans olacak. Böylece asgari ücrete de beklenen enflasyonun üzerinde artış yapılması gündeme gelebilecek. Böylece emeklilere verilecek refah payının asgari ücrete de uygulanması gündeme gelebilir.

Emekli artışı asgari ücrete nasıl yansır?

Emeklilere enflasyonun üzerinde verilecek refah payı oranı asgari ücrete de yansıyabilir. Böylece beklenen enflasyonun üzerine 5 puanlık bir ilave ortaya çıkabilir. Bu durumda Yüzde 35'lik bir zam asgari ücretin netini 37 bin 902, brütünü 44 bin 590 liraya taşıyacaktır.