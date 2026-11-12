En düşük maaşa %10+5.000 TL formülü

Milyonlarca emekli Meclis'e gelecek yeni düzenlemeye kilitlenmiş durumda. Gelir artırıcı düzenleme için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışma içeriğinde birçok alternatif de değerlendirip etki analizleri yani maliyet unsurları da dikkate alınıyor.

Yeni düzenlemede hangi konular öne çıkıyor?

Düzenleme öncelikle emeklilerin gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Bunun için ocak ayında yapılacak enflasyon artışının dışında bir ek zam formülü öne çıkıyor. Ek artış için de seyyanen bir destek ve refah payı uygulamaları üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Ocak ayında enflasyon artışı ne kadar olacak?

Ocak ayında beklenen enflasyon hesaplamalarına göre enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 civarında olacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise bu oran yüzde 8 olarak hesaplanıyor.

Yapılacak artış herkese eşit mi olacak?

Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı herkese eşit olacak. Bu zaten yasal olarak her 6 ayda bir gerçekleşiyor. Daha önce yapılan refah payı artışları herkese eşit olarak uygulanmıştı. Ancak düşünülen ek artışlarda başka kriterler de devreye girebilir. Özellikle seyyanen artışlarda bir kademe uygulaması üzerinde de çalışılıyor.

Yapılacak ek artışta hangi kriterler öne çıkıyor?

Burada prim gün sayısı, ödenen prim miktarları ve emeklilik şartları göze alınacak. Yani 3.600 gün ile ve asgari ücret üzerinden ödeme yaparak emekli olmuş bir sigortalı ile 7 bin gün ve yüksek prim ödeyerek emekli olmuş birisi açısından bir eşitlik söz konusu olmayacak. Bu formüle göre daha çok prim ödeyenin ek ödemesi de yüksek olacak.

En düşük emekli maaşı ne olacak?

Üzerinde durulan konulardan birisi de en düşük emekli maaşı. Uzun zamandır uygulanan ve düşük maaş alan emeklilerin desteklenmesini sağlayan en düşük maaş miktarı her 6 ayda bir enflasyon oranında artırıyor Bunun için de yasa hazırlanıyor. Bu uygulamanın devam etmesi de düşünülüyor.

En düşük maaşta hesap nasıl olacak?

Şu anda en düşük maaş 23.552 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamın altında emekli maaşı alanlara Hazine'den seyyanen ödeme yapılıyor. Yüzde 10'luk enflasyon artışı ile bu rakamın 25.907 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor. Bunun üzerine refah payı ya da seyyanen artış için değişik formüller de çalışılıyor.

En düşük maaş kaç lira olacak?

Üzerinde çalışılan formüllere göre en düşük emekli maaşının 30-35 bin bandında olması hesaplanıyor. Bunun için de hem enflasyon artışı hem de seyyanen artış gündemde. Örneğin yüzde 10 enflasyon artışı ile 25.907 TL olacak en düşük maaşa yapılacak 5 bin TL'lik bir seyyanen artış ile rakam 31.000 TL'ye ulaşacak.

Mevcut taban maaş: 23.552 TL

Yüzde 10 enflasyon artışı : 25.907,20 TL

5 bin TL ek artış: 30.907,20 TL

Refah payı artışı kaç puan olabilir?

Herkes için uygulanacak refah payı oranı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu konuda etki analizleri yapılıyor. Refah payının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüzde 10-15 bandında olması da masada.

Artış hangi maaşlara olacak?

Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesi bekleniyor. Ancak zamlar kök maaşa yapılacağı için artış bu aylıklara yansıtılacak. Bu durumda kök maaşlar belirlenecek taban maaşın altında kalırsa bu kez hazineden yeni bir destek yapılması da gerekecek.