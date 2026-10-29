Refah payı ile taban maaş 30 bin TL'yi geçecek: Emekliye yeni maaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere yönelik müjdeleri milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Açıklamada yıl sonuna kadar emeklilerin gelirini artıracak bir yasal düzenleme yapılacağı yönünde idi.

Yapılacak düzenleme ocak artışıyla mı ilgili?

Yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar devreye girecek olması ocak ayında yapılacak enflasyon artışıyla değil genel bir gelir artırıcı düzenleme olacağını gösteriyor. Ancak masada Ocak ayında bir refah payı artışı olması da düşünülüyor.

Refah payı artışı kaç puan olabilir?

Ocak artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 olması hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 10-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor.

Artış hangi maaşlara olacak?

Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesi bekleniyor. Ancak zamlar kök maaşa yapılacağı için artış bu aylıklara yansıtılacak.

Kök maaşlar ile ilgili bir gelişme olabilir mi?

Bilindiği gibi emeklilerin kök maaşları prim ödemelerine göre belirleniyor. Ancak emekliler arasında bu açıdan farklılıklar da oluşuyor. Bu farklılıkların giderilmesi için prim gün ve ödemeler dikkate alınarak kademeli kök maaşlara seyyanen artışlar söz konusu olabilir.

Maaş artış sistemi değişebilir mi?

Emeklilerin maaş artışları farklı olarak yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alıyor. Dolayısıyla her zam döneminde emekliler arasında zam oranları bakımından farklılıklar oluşuyor. Bunları giderici bir düzenleme ortaya çıkabilir.

Taban maaş uygulaması ile ilgili bir düzenleme olabilir mi?

Düşük maaş alan emeklilerin aylıkları Hazine desteği ile her zam döneminde belirlenen en düşük emekli maaşına tamamlanıyor. Burada kök maaşları farklı olsa da emekliler aynı rakamı alıyor. Yine taban maaşın hemen üzerinde aylıkları olan emekliler ise Hazine desteğinden yararlanamıyor. Dolasıyla burada da adaletin sağlanması söz konusu olabilir. Kök maaşlara yapılacak kademeli seyyanen artışlar ile her 6 ayda bir taban maaş belirleme ihtiyacı da ortadan kalkabilir.

Bütçedeki kaynak belli mi?

Başkan Erdoğan açıklamasında 2027 bütçesinde bir kaynak oluşturulacağını da söyledi. Bakıldığında 2027 bütçesinde SGK için ayrılan kaynağın yüzde 66 arttığı görülüyor. Buradaki artış da emekliler için kullanılacak bölümün ayrıldığını gösteriyor.

Emekliler için ek gelir getirici düzenlemeler olabilir mi?

Maaş düzenlemesi ve artışlarının dışında emekliler için bazı sosyal konular da gündeme gelebilir. Vatandaşlık maaşının kapsamına emeklilerin de alınması gündemdeydi. Bunun yanı sıra enerji ve gıda desteği, kira konut yardımı, çocuk desteği de gündeme gelebilir.