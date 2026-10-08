Emekli, memur ve işçiye yeni maaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun merak ettiği rakamlar da ortaya çıkmış oldu. 3 aylık oranın ardından yıl sonunda gelecek maaş artışlarıyla ilgili ipucu da netleşti. İşte emekli, memur ve işçiler için yeni hesap...

Eylül enflasyonu neyi belirledi?

Eylül ayında oluşan yüzde 1.84 oranındaki enflasyon temmuzdaki yüzde 1.78 ve ağustostaki yüzde 1.84 ile birleşerek üç aylık oranı ortaya çıkardı. Buna göre üç aylık enflasyon yüzde 5.57 olarak belirlendi.

3 aylık enflasyon kimi ilgilendiriyor?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon kadar artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise son 6 aylık enflasyona göre fark alıyor. Bu yüzden 3 aylık enflasyon tüm emeklileri ve memurları ilgilendiriyor.

Yüzde 5.57 ne anlama geliyor?

Yüzde 5.57 oranındaki üç aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen bir artışı ifade ediyor. Bunun üzerine 3 aylık veri daha eklenecek ve yıl sonu artış oranı belirlenecek.

Memurlar için bu oran önemli mi?

Bu oranlar birlikte memurlar için yıl sonunda enflasyon farkı verileceğinin ilk işareti de gelmiş oldu. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında aldıkları yüzde 7'lik zammın üzerindeki enflasyonu fark olarak alacaklar. Her ne kadar üç aylık veri yüzde 7'nin altında olsa da yıl sonunda enflasyon farkı almaları kesin görünüyor. Memurlar ve memur emeklileri ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5 oranındaki zamları da ocak ayında alacak.

Yıl sonu için nasıl bir hesap yapılıyor?

Üç aylık verinin ardından oluşan yıllık enflasyon ise yüzde 29.73 oranında gerçekleşti. Bu orandan yola çıkarak yapılan hesaplamalara bakıldığında yıl sonunda enflasyonun yine yüzde 28-30 bandında oluşacağını ortaya koyuyor. Hem OVP hem de anketlerde bu sonuçlar çıkıyor. Bu orana göre de hem SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin hem de memurlar ile memur emeklilerinin ocak ayı artışlarıyla ilgili rakamlar ortaya çıkıyor.

Emekli ve memurların artış oranları yüzde kaç olacak?

Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.04 artış yansıtılabilecek. Yine yapılan anketlere bakıldığında oranları yüzde 30'u bulabileceği de tahmin ediliyor. Bu durumda 6 aylık enflasyonun yüzde 10'lar civarında olacağı hesaplanıyor. Bu tahminler gerçekleşirse bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 10'u bulacak. Memurlar ve memur emeklileri için de bu oranlardan yola çıkarak yapılan hesaplamalarda enflasyon farkı ile birlikte artış oranının yüzde 7-8 aralığında olması bekleniyor. Yüzde 30'lar civarında bir enflasyon gerçekleştiğinde ise memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2.87 enflasyon farkıyla yüzde 8 olabilecek.

Maaşlar kaç lira olacak?

Yüzde 8'lik orana göre en düşük maaş memurlarda 75 bin 849 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 34 bin 52 liraya ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan taban maaş ise 26 bin TL-27 bin TL aralığında olacak. Yasal düzenleme ile bu rakam artabilecek.



ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON AYARI



Aralık ayında belirlenecek asgari ücreti enflasyon etkileyecek mi?

Asgari ücret emekli maaşlarındaki gibi direkt enflasyon ile belirlenmiyor. Ancak en önemli veri olarak enflasyon kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyon oranlarına bakılarak yüzde 27 artış yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir çalışma yapılması bekleniyor. Yine yüzde 25-30 aralığında bir artış olabileceği hesaplanıyor.

Yeni ücret kaç lira olur?

Yüzde 25 artış olduğunda 33.030 olan brüt asgari ücret 41.287,50 TL'ye çıkar. Net asgari ücret ise 28.075,50 TL'den 35.095 TL'yi bulur. Yüzde 30 artış yapıldığında ise yeni brüt ücret 42.939 TL olacak. Net asgari ücret yüzde 30 artışla 36.500 TL'ye ulaşacak.



MAAŞLAR NE OLACAK

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 75 bin TL-76 bin TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI: 33 bin TL- 34 bin TL

EN DÜŞÜK SSK BAĞKUR MAAŞI: 26 bin TL-27 bin TL



MİLYONLARA YENİ ORAN

EYLÜL AYI ENFLASYON: Yüzde 1.84

2 AYLIK ENFLASYON: Yüzde 3.65

3 AYLIK ENFLASYON: Yüzde 5.57

SSK VE BAĞKUR 3 AYLIK ARTIŞ: Yüzde 5.57

YIL SONU 6 AYLIK ORAN: Yüzde 9-10

YIL SONU SSK BAĞKUR : Yüzde 9-10

MEMUR VE EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME: Yüzde 5

MEMUR VE EMEKLİSİ YIL SONU : Yüzde 7-8