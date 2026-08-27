Emekliye yeni promosyon

Milyonlarca emekli ve diğer hak sahibi bankalardan promosyon almaya devam ediyor. Ancak bu noktada yeni kampanyalar da peş peşe geliyor. Artan promosyonlardan faydalanmak isteyenler ne yapacak? Süresi bitmeden promosyon yenilenebilir mi? İşte promosyonu artırma formülleri...

Promosyon almanın bir şartı varmı?

Bankalardan promosyon alabilmek için öncelikle SGK'dan maaş ya da ödenek alıyor olmak gerekiyor. Daha sonra bankaya 3 yıl boyunca maaş alma sözü verilerek protokol imzalanıyor. Böylece promosyon şartları yerine getiriliyor.

Bazı bankalar ilave şartlar da önesürüyor. Bu yasal mı?

Bankalar kendi kampanyaları için bazı ek şartlar da koyabiliyor. Kredi kartı kullanımı, kredi kullanımı, otomatik fatura talimatı gibi ön şartlar daha yüksek promosyon almak için isteniyor. Bu yüzden anlaşma yapmadan önce bu şartlara iyi bakmak gerekiyor. Hiç şart koşmadan sadece 3 yıl söze promosyon veren bankalar da var. Ancak bu kez rakam düşük oluyor.

Şu anda promosyon kaç lira oldu?

Bankaların promosyon tutarları maaş aralıklarına göre belirleniyor. Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları değişiyor. Şu anda 35 bin liraya varan promosyon ödemesi var.

Bazı bankalar 90bin lira verdiğini söylüyor.Bu doğru mu?

Promosyon ödemesine ilaveten bazı bankalar faizsiz kredi, nakit avans gibi avantajlar sunuyor. Böylece ödenen faizsiz rakam 90 bin lirayı buluyor. Ancak bunun bir kısmını geri ödemeniz gerekiyor.

Promosyon alınan banka rakamıyükseltirse ne yapılabilir?

Eğer promosyon aldığınız banka, şimdi daha yüksek ödeme imkânı sunuyorsa başvuru yaparak güncelleme isteyebilirsiniz. Bunun üç yolu bulunuyor. Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden güncellemeye imkân sağlıyor. Bazıları ise şubeden başvuru kabul ediyor. Ayrıca çağrı merkezinden de güncelleme olanağı var.

Farklı bankaya geçerken hangiişlem yapılmalı?

Taahhüt sürerken başka bankaya geçmek de mümkün. Bunun için öncelikle mevcut bankaya kalan sürenin tutarının iade edilmesi gerekiyor. Ardından emekli aylığı taşıma işlemi yapılıyor. Bu işlem e-Devlet'ten de gerçekleştirilebiliyor. Aylık taşındıktan sonra da yeni bankadan promosyon alınabiliyor.

Emekliler istedikleri kadar değişiklikyapabilir mi?

Tüketicinin cayma hakkı kullanılarak istenilen sayıda banka değişikliği yapılabilir. Örneğin; bu ay başvuru yapıp promosyonunu güncelleyenlerin, sonra daha yüksek promosyon imkânı doğduğunda bunu da değerlendirmesi mümkün.



İKİ BANKA DAHA KAZANÇLI



Çift maaş alanlara çift promosyon ödenir mi?

Bazı kişiler hem emekli hem ölüm aylığı alıyor. Bu kişilerin aylıklarını ayrı bankalardan alması daha yüksek ödeme almasını sağlıyor. Çünkü iki aylık da aynı bankadan alınıyorsa promosyon tutarı bu aylıkların toplamına göre hesaplanıyor. Ancak aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alma yolu açılıyor. İkisini de aynı bankadan alırsa bu kez toplam rakam üzerinden tek promosyon veriliyor

NASIL HESAPLANIR?



Promosyon güncellemesi sonrası ödeme nasıl hesaplanıyor?

Taahhütleri sürenlerin promosyonları güncellenirken önce iade tutarı hesaplanıyor. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Ya bu tutar iade alınarak yeni promosyon veriliyor ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek emekliye ödeme yapılıyor.