Memura en az 75 bin emekliye en az 26 bin TL

Temmuz ayında yapılan enflasyon ve toplu sözleşme artışlarından sonra emekliler ve memur için yeni zam hesapları yapılıyor. Bunun için ilk ipuçları da Merkez Bankası'ndan geldi. Banka hem kendi beklentisini hem de piyasa katılımcılarının tahminlerini duyurdu. İşte iki tahmine göre yeni hesaplar

Maaş artışları neye göre yapılıyor?

Yasalarımıza göre emekliler ve memurlar yılda iki kez maaş artışı alıyor. Bu artışlarda ise enflasyon belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyona göre artış alırken, memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıyor.

Temmuzda SSK'lı emeklilerin artışı memurlara göre 6 puan fazla olmuştu. Nedeni neydi?

Hesaplamalar farklı olduğu için zaman zaman iki kesimin artışı değişebiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine direkt enflasyon oranı yansıtılırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı devreye giriyor. Bu yüzden bazen memurlar lehine bazen SSK'lılar lehine sonuç çıkıyor.

Önümüzdeki zam döneminde nasıl bir tablo olacak?

Yapılan hesaplamalara göre yine SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı memurlar ve memur emeklilerinden fazla olacak. Ancak bu kez aradaki fark 2 puan kadar hesaplanıyor.

Yıl sonu için hangi tahminler ortaya çıktı?

Merkez Bankası daha önce yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 26 olarak açıklamıştı. Ancak son toplantıda bunu yukarı revize ederek yüzde 28'e çıkardı. Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyon 29.43 olarak tahmin edildi.

Her iki tahmine göre 6 aylık enflasyon kaç olarak hesaplanıyor?

Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyon yüzde 28'e göre hesaplandığında 8.7, yüzde 29.43'e göre hesaplandığında ise 9.91 olarak hesaplanıyor.

Bu oranlar maaş artışların anasıl yansır?

Yüzde 28'lik tahmin, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin yüzde 8.7, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6.67 zam alabileceğini gösterdi. Yüzde 29.43'lük tahmine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 9.1, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 7.86 oranında artış alacak.

Memurlar ve memur emeklilerinin artışı nasıl hesaplanıyor?

Memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme artışı alacak. Bunun üzerine temmuzdaki yüzde 7 zammı geçen enflasyon eklenecek. Bu da son tahminlere göre sırasıyla 1.59 ve 2.72 puan olarak çıkıyor.

Bu oranlar maaşları nasıl değiştirecek?

En düşük memur maaşı temmuz itibarıyla 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Eğer ocak zammı yüzde 7.86 olursa en düşük memur maaşı 2027'nin ilk ayında 75 bin 744 lirayı bulacak. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükselen en düşük aylık, zam oranı yüzde 7.86 olarak gerçekleşirse ocak ayında 34 bin 5 liraya ulaşacak.

SSK ve Bağ-Kur'lular için taban maaş kaç lira olacak?

Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Bu uygulamaya yine başvurulur ve yüzde 9.91 artış yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 886 liraya yükselecek.