Toplu öde erken emekli ol

Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli sayıda prim gününü tamamlamak gerekiyor. Bunun için bir işyerinde çalışmak, ya da kendi işini yapmak veyahut Bağ-Kur primi ödemek lazım. Ancak bir başka yöntem de eksik günleri toplu olarak satın alabilmek. Bu sayede beklemeden erken emekli de olunuyor. İşte detaylar...

Çalışmadan emeklilik mümkün mü?

Emeklilik için gerekli primleri çalışmadan da tamamlamak mümkün. Bunun en kolay yollarından birisi isteğe bağlı sigorta. Bunun dışında borçlanma yöntemiyle de primleri tamamlayabilirsiniz

Borçlanma yöntemi nedir?

Borçlanma yöntemi aslında eksik primlerinizi toplu olarak satın almak anlamına geliyor. Bunun için belli şartlar gerekiyor. Yoksa bir kişi tüm primlerini satın alarak emekli olamıyor.

Hangi durumlarda borçlanma yapılabiliyor?

Hem erkek hem de kadın sigortalılar için ayrı ayrı borçlanma imkânları var. Örneğin kadınlar sigortadan sonra eğer doğum yapmışlarsa 3 çocuğa kadar borçlanarak, yani prim günü satın alarak her çocuk için 720 günden 2 bin 160 gün (6 yıl) kazanabiliyor. Sadece doğum yapanlar değil evlat edinenler de aynı haktan yararlanıyor. Erkekler ise askerlikte geçen süreleri satın alarak eksik primlerini tamamlayabiliyor.

Bu yöntem erken emekli edebilir mi?

Eğer sigortalı bir kadın yaş şartını tamamlamış ya da EYT'li olup yaş şartı ortadan kalkmışsa eksik primlerini satın alarak 6 yıl erken emekli olabilir. Ayrıca staj sonrası doğum varsa işe giriş tarihini 2 yıl geri çekmek de mümkün. Erkekler sigortadan önceki askerlik sürelerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çeker ve erken emekli olabilir.

Gurbetçilerin borçlanmaları nasıl oluyor?

Yurt dışında çalışanlar, çalıştıkları süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreler için çalışmasalar bile borçlanma yapabiliyor. Eğer Türkiye'de de sigortalı olmuşlarsa daha erken emeklilik imkânı doğuyor.

Yurtdışı borçlanmaları hangi kurumdan sayılıyor?

2019 yılında çıkan yasa sonrası gurbetçilerin satın aldıkları günler Bağ-Kur olarak kabul ediliyor. Bu yüzden Türkiye'de hiç sigortası olmayan gurbetçilerin 5bin 400 gün satın almaları gerekiyor. Türkiye'de primler varsa bunlar tamamlanabiliyor.

ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK



Hiç çalışma ya da borçlanma imkânı olmayanlar nasıl emekli olur?

Bu konuda isteğe bağlı sigorta sistemi devreye giriyor. 18 yaşından büyük Türkiye'de ikamet eden herkes SGK'ya müracaat ederek sigortalı olabilir ve primlerini yatırarak emeklilik imkânına kavuşabilir. Eksik primler için de çalışma ve borçlanma imkânı yoksa bu yöntem ile tamamlama yapılabilir. İsteğe bağlı sigorta primleri Bağ-Kur kapsamında değerlendirilir.

ESNAFA İHYA İMKÂNI



Esnaf prim satın alabilir mi?

Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını canlandırabiliyor. Borçlanmada borçlanılabilecek süreden ihtiyaç kadarı ödenebilirken, ihyada tüm sürenin canlandırılması gerekiyor.

KAÇ LİRA ÖDENİYOR



Borçlanırken ödemeler nasıl yapılıyor?

Doğum borçlanmasında en düşük tutar brüt asgari ücretin (2026 için 33.030TL) yüzde 32'si, diğer borçlanmalarda ve ihyada yüzde 45'i oluyor. 1 aylık doğum borçlanması 10 bin 569 lira 60 kuruş, diğer borçlanmalar ve ihya ise 14 bin 863 lira 50 kuruş olarak hesaplanıyor.

HER KESİME İMKÂN VAR



Doğum, askerlik ve yurtdışı haricinde hangi prim satın alma yöntemleri var?

Memurlar ücretsiz izin süreleri için daha sonra borçlanma yapabiliyor.

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanlar, normal staj sürelerini de (en fazla 1 yıl) borçlanılabiliyor.

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında.

Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri de borçlanma kapsamında.

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (25 Şubat 2011'den sonraki) borçlanabiliyor.

1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri.

Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler.

Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EGM hesabına okumaya devam eden öğrencilerin başarılı eğitim süreleri.

Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri.

Grev ve lokavtta geçen süreler.