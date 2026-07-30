Bu yıl emekli olana katsayı farkı

Milyonlarca çalışan emekli olduğunda alacağı aylığı merak ediyor. Ayrıca yüksek olmasını da istiyor. Emekli aylığını temel olarak çalışırken aldığınız ücretle yan ödediğiniz pirimler belirlese de emekli olduğunuz tarihte belirleyici. Peki bu yıl mı avantajlı yoksa 2027 yılı mı? İşte detaylar...

Emekli maaşınasıl hesaplanıyor?

Emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılması sonucu bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor.

- 1999'A KADAR SÜRE: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 70'ler seviyesinde uygulanıyor.

- 1999-2008 ARASI: Bu dönemde 25 yıl için oran yüzde 60'lara çekiliyor. Burada 10 yıl içinde aylık bağlama oranı yüzde 35, sonraki her yıl için yüzde 2 ve 25 yıldan sonra her bir yıl için yüzde 1.5 artış yapılarak hesaplanıyor.

- EKİM 2008 SONRASI: Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'lere iniyor. Bu hesaplamalara ayrıca enflasyon ve büyümeden kaynaklı güncelleme katsayıları eklenerek aylık bulunuyor.

Uzun süre çalışmak aylığı artırırmı?

Emekli aylık hesaplamasında yıllara değil ödenen primlere öncelik tanınıyor. Bu yüzden çok uzun süre çalışıyor olmak emekli aylığını tek başına artırmıyor.

Aylık hesaplamasındahangi kriterlerkullanılıyor?

-Sigortalının çalışırken ödediği primler (SPEK: Sosyal Güvenlik Prime Esas kazanç) - Üç dönem için aylık bağlama oranları (ABO)

- Önceki yılın güncelleme katsayısı

- Önceki yılın enflasyon oranı

- Önceki yıl büyümenin yüzde 30'u - İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları

Çalışırkenemekli aylığı artırılır mı?

Aylık hesaplamalarında en çok kullanılan kriter ortalama ücret. Bu yüzden çalışırken yüksek prim ödenmesi her zaman emekli aylığını artırır. Bu yüzden aldığınız ücretin sigortada düşük gösterilmesi, emekli aylığınızda kayba neden olur. Yüksek kazancın emekli aylığına yansıması için bordroda tam olarak gösterilmesi gerekiyor. Hatta sadece maaşın değil, ek ödemelerin de gösterilmesi önemli. İkramiye, prim gibi düzenli nakit ödemeler varsa, bunların da brüt kazanca eklendiğinden emin olunmalı. Bu sayede prime esas kazancınız, dolayısıyla da bağlanacak emekli aylığınız yükselecektir.

Emekli maaşı için son yıllarınönemi var mı?

Emeklilik statüsünü belirlemek için son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 3.5 yıl önemli. Böylece SSK mı, Bağ-Kur mu karar veriliyor. Ancak emekli aylığı için son yılların önemi yok. Çünkü tam çalışma hayatındaki kazançlara bakılarak hesaplama yapılıyor.

Gün satın almak emekli aylığınıartırır mı?

Askerlik ve doğum gibi borçlanmalarda yüksek miktarda para yatırmak emekli aylığını olumlu etki yapar. Ancak peşin yüksek para yatırılacağı için gelecek fazla aylık bunu karşılamayabilir.

Birden fazla sigorta emekli aylığınıartırır mı?

Birden fazla yerde sigortalı çalışmak prim gün sayısını etkilemez ama prime esas kazancı yükseltir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun, prim gün sayısı açısından 1 ay '30 gün' sayılır ancak kazançlar yükselir. Bu da emekli aylığını yükseltici etki yapacaktır.



2026 DAHA AVANTAJLI



Emekli olunan tarih aylığı etkiliyor mu?

Hesaplama yöntemindeki güncelleme katsayısı başvurulan yıldan önceki dönemin enflasyon ve büyümesi ile belirleniyor. Bu yüzden yüksek enflasyon ve büyüme olan yıllardan sonraki dönem güncelleme katsayısı yüksek oluyor. Bunu hesap edenler için emekli aylığı artabiliyor.

Güncelleme katsayısı nasıl hesaplanıyor?

Emekli maaşları hesaplandıktan sonra güncelleme katsayısı ile çarpılıyor. Bu katsayı bir önceki yılın enflasyonu ve büyümenin yüzde 30'u alınarak hesaplanıyor. Örneğin 2026 yılında emekli olan biri için güncelleme katsayısı 2025 enflasyonu ve büyümesine göre hesaplanıyor. İşte o formül:

Güncelleme katsayısı = TÜFE/100 + Büyümenin yüzde 30'u / 100 + 1

2026 yılı için hesaplama nasıl yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12.19 zam almıştı. Temmuz zammı da yüzde 17.76 oldu. Yani bu yıl sonuna kadar emekli aylığı bağlanacaklara bu artışlar yansıtılacak. Ayrıca 2025 enflasyonu ve büyümesine göre de güncelleme katsayısı belirlenecek. 2025'de enflasyon % 30.89 oldu. Büyüme ise 3.6 çıktı. Bunma göre güncelleme katsayısı 1.3197 oldu.

2027 için hesaplama nasıl yapılacak?

Dilekçesini 1 Ocak 2027'den sonra verenlerin aylık hesabında ise bu artışların yerine, 2026 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26, OVP'deki büyüme tahmini de yüzde 3.8. Bu tahmine göre güncelleme katsayısı 1,2714 olarak bekleniyor.

Hangi tarih daha avantajlı?

Hesaplamalara göre 2026 yılında dilekçe verenlerin aylığı daha yüksek güncelleme katsayısı ile çarpılacak. Ayrıca erken başladıkları için daha fazla sayıda emekli aylığı alacaklar. Katsayı farkı ise yüzde 4'ü buluyor.