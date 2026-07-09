Emekliye kök aylık hesabı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaş artışları kesinleşti. Böylece yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 17.76, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 13.52 oranında artış alacak. Peki bu artışlar nasıl yansıyacak, nasıl hesaplanacak? İşte o detaylar…

Emekli maaş hesabı nasıl yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını yüzde 17.76 oranında artıracak. Çıkan rakama yüzde 4 oranında da ek ödeme ekleyecek. Toplam rakam bankaya yatırılacak toplam aylık olacak. Memurlar ve memur emeklileri ise maaşlarını yüzde 13.52 oranında artıracak. Emekli memurlar buna yüzde 4 ek ödeme ilave ederken memurlar eş ve çocuk durumuna göre aile yardımlarını da aynı oranda artıracak.

20 bin lira maaş alanlar ne yapacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 20 bin lira taban maaş alanlar için ise hesap farklı yapılacak. Onlar kök maaşlarını yüzde 17.76 oranında artıracak. Çıkan rakamla yüzde 4 ek ödeme ekleyecek. Toplam rakam 23.552 TL'nin altında ise kendilerine hazine desteği de yatırılacak. Eğer bu rakamın üzerinde ise çıkan hesap aylık olarak yatırılacak.

23.552 TL taban maaş kesinleşti mi?

Yeni taban maaş ile ilgili yasa teklifi TBMM'ye geldi. Ancak henüz yasalaşmadı. Yüzde 17.76 oranında artırılan taban maaş buradaki görüşmeler sırasında değişebilir. Ancak en az 23.252 TL olacak.

Emekliler yeni maaşlarını nasıl öğrenecek?

Emeklilerin artışlarının yansıtıldığı yeni aylıkların ipucu e-Devlet'ten geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Devlet'e emeklilerin yeni ek ödemelerini girdi. e-Devlet'te SSK'lılar '4A Emekli Ödeme Bilgileri', Bağ-Kur'lular '4B Emekli Ödeme Bilgileri', memur emeklileri '4C Emekli Ödeme Bilgileri' bölümüne girerek temmuz ayı ek ödeme tutarlarını görebilecek. Burada 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar memur emeklilerinin yüzde 13.52, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin de yüzde 17.76 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Emekliler buradan da yeni gelirlerini hesaplayabiliyor.

Yeni aylığınızı kendiniz nasıl hesaplayacaksınız?

e-Devlet'teki ek ödeme rakamı üzerinden yeni maaşlar hesaplanabilecek. Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde çıkan yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını görebiliyor. Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da yeni ek ödemeyle kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. 26 ile çarpıldığında ortaya çıkan rakam emekli için önümüzdeki 6 ay boyunca bankaya yatırılacak yeni aylığını gösterecek.

EK ÖDEME SINIRI DEĞİŞTİ



Ek ödeme hesabı nasıl değişti?

Emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü kadar ek ödeme (vergi iadesi) alıyor. Bu bazı emeklilerde yüzde 5 oluyor. Burada yüzde 5 ve yüzde 4 ek ödeme sınırları da değişti. Buna göre 14 bin 774 lira 58 kuruşun altındaki kök aylıklarda ek ödeme yüzde 5 üstündekilerde ise yüzde 4 olarak uygulanacak.

YASA AYLIKLARA YETİŞİR Mİ?



Emekliler yeni maaşlarını ne zaman alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17-28 Temmuz arasında alacak. Memur emeklileri ise maaşlarını aldı ama zam yansıtılmadı.

Onlara da ay içinde farklar yatırılacak. Memurlar ise 15 Temmuz'da yeni maaşlarını alacak.

Taban maaş alanlar ne yapacak?

20 bin lira taban maaş alanlar için yeni rakam en az 23.552 TL olacak. Bu artış yasa ile yapılacak. Yasa 17 Temmuz'a yetişirse emekliler yeni taban maaşı alacak. Yetişmez ise emekliler yine 20 bin lira yatırılacak ve kalan kısım daha sonra ay içinde hesaplara geçecek.