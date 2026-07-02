Emekli ve memur maaşı ne olacak?

Yaklaşık 20 milyon vatandaşın merakla beklediği oranlar yarın açıklanacak. Haziran enflasyonu ile birlikte yılın ikinci maaş artış oranları da kesinleşecek. Peki oran açıklandıktan sonra takvim nasıl işleyecek? Hangi gelirler artacak? İşte detaylar...

Yarın hangi oran açıklanacak?

Yarın haziran enflasyonu belli olduktan sonra yıl başından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu oran hem emeklilerin hem de memurların artışlarını belirleyecek.

Şimdiye kadar ne belli oldu tahminler nasıl?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 artış kesinleşti. Memurların ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 5.05 farkla yüzde 12.41'e ulaştı. Tahminler zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17-18, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 13-14 aralığında olacağını gösteriyor.

Yeni maaşlar hemen hesaba geçecek mi?

Evet emekliler maaşlarını peşin aldıkları için artışlar temmuz ayında ödenecek maaşlarda görülecek.

Ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

Memurlar zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesabında görecek. SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Temmuz tarihlerinde zamlı kök aylık ve ek ödemeleri yatırılacak.

Memur emeklilerine zam yetişecek mi?

Memur emeklileri maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. O yüzden onlar eski rakamı hesaplarında görecek. Ay içinde zam farkları da kendilerine ödenecek. Maaşını aylık alanlara 1 aylık, 3 aylık alanlara da maaş dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık fark verilecek.

Taban maaş 20 bin TL alanlar ne yapacak?

Taban maaş artışı yasal düzenleme ile oluyor. Eğer yasal düzenleme 17 Temmuz'a yetişirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri taban maaş artışını hesaplarında görecek. Yetişmez ise yine 20 bin lira ödenecek fark daha sonra emeklilerin hesaplarına geçecek.



BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK



SSK VE BAĞ KUR'LULAR: Hem emeklilerin hem dul ve yetimlerin kök aylıkları, 6 aylık enflasyon kadar artırılacak. Yüzde 4 oranındaki ek ödeme de hesaplara artmış olarak geçecek. Taban aylık alanların yeni maaşları da yasayla yükselecek.

MEMURLAR: Memurlara, memur emeklilerine, dul ve yetimlere yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı ve toplu sözleşme gibi ek ödemeleri de zamlanacak. Memur emeklilerinin de maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranındaki ek ödemelerinin tutarı yükselecek.

SOSYAL YARDIMLAR: Memurların zam oranı; evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kronik hastalık yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek gibi sosyal destek ödemelerine de yansıtılacak.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI: Memur maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Bu yılın ilk yarısında kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 liraydı.