CHP’linin CHP’liye yaptığı

Bundan bir yıl önce bir manşet haber yapmıştık... Başlık "İç savaş" idi... Haberin devamında CHP'deki dava süreci anlatılıyor; 'dava açanın da, şikayetçi olanın da CHP'li olduğu' yazıyordu. Haklarında dava açılanların da CHP yöneticileri olduğu anlatılıyordu. Bir durumun tespitiydi yani... Dava dosyalarına girmiş bilgiler vardı haberde... Delegelerin iradelerinin parayla satın alındığı, kurultaya hile karıştırdığı iddiaları...



Ardından 4 Haziran 2025 günü, yani 'İç Savaş' manşetinin yayınlandığı gün, Sayın Özgür Özel bir Silivri ziyareti sonrasında gazetemizi hedef almış ve manşetimize "İğrenç" diyerek hakaret etmişti. Sonra da TAKVİM'i ve çalışanlarını tehdit etmiş, "Sizi not ettim" demişti. "Beni artık manşet yaparsınız" diye de eklemişti. Biz de kendilerini kırmayıp bu tehditlerini 'Özgür Özel'in not defteri' başlığı ile manşetimize taşımıştık..

Aradan geçen bir yıl içinde ne oldu dersiniz?



Önce, dava açan CHP'liler, dava açılan CHP'liler ile 'kanlı bıçaklı' hale geldi. Sonra yargı kararını verdi; son kongre iptal edildi. Eski genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçti... Her gün üst üste açıklamalar yaptı. 'CHP'deki FETÖ'den' bahsetti, 'kurultayın şaibeli olduğunu' söyledi, 'pavyonda delege pazarlıkları yapıldığını' açıkladı... Tekrar hatırlatalım; bunları CHP'de 13 yıldan fazla genel başkanlık yapmış, CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu anlattı. Bizim manşetimizdeki "İç savaş" sokaklara taşındı. Yetmedi TBMM'ye uzandı, yumruklar küfürler havada uçuştu, utanç verici görüntüler oluştu. CHP'li Kılıçdaroğlu CHP'lilerce 'hain' ilan edildi...



Kavga hala milletin gözü önünde devam ediyor... Bunlar Türkiye siyasetine zarar veriyor olsa da genel olarak CHP'yi ve ona gönül vermiş vatandaşları ilgilendiren konular. Ama bu süreçte öyle şeyler yaşandı ki artık hepimizi ilgilendiriyordu... Çünkü milletin parası, tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardı. Önce CHP'li Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım kapalı kapılar ardında olup biteni bir bir anlatmaya, delilleriyle ortaya dökmeye başladı...



Milyonlarca eurolar, arabalar, çantalar havada uçuşmuş meğer. Yetmemiş helikopter bile talep edilmiş. Bir daha hatırlatalım; bunları biz değil CHP'nin eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım anlattı, muhabir arkadaşlarımız haberleştirdi... Detaya çok girmiyorum ama yazılanlar, anlatılanlar kamuoyuna yansıdı zaten... Araya ilçe belediyeleri, İzmir'deki yolsuzluklar, İstanbul'daki para trafikleri de girdi. Biz bunları ibretle okurken bu kez Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve oğlunun itirafları geldi... Hatırlatayım; Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de CHP'li...



Aday olmak için nasıl genel merkeze rüşvet verdiğini detaylarıyla döktü ortalığa... Tekrar hatırlatayım bunları anlatanlar CHP'li, suçladıkları da CHP'li... Son olarak arkadaşımız HALİT TURAN'ın bomba gibi bir haberi gündeme düştü... Muhittin Böcek "Havala" diye bir yöntem ile parayı Ekrem İmamoğlu'na verdiğini, bu sayede aday olduğunu da söyledi. Bu sözler de dava dosyalarına girdi... Şimdi fotoğrafa bir daha bakalım... Bütün yapılanlar çarşaf çarşaf ortada dururken, nedense bunları haberleştirdiğimiz ve 'CHP'liler CHP'lileri suçluyor' diye haber yaptığımız için biz tehdit edildik...



Gülümsediğinizi görür gibiyim... Evet komik ama acı... Maalesef bu tehditler gerçekleri gizleyemiyor. Şimdi bağımsız yargı hepsini araştırıp karar verecek. Biz ise bu gelişmeleri takip etmeye, en doğru ve hızlı biçimde kamuoyuna ve okurlarımıza aktarmayı sürdüreceğiz.