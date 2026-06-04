Emekliye %19 memura %15

Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler ve memurlar için yılın ikinci maaş artış dönemi de geliyor demektir. Emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alıyor. Bu artışı da enflasyon belirliyor. Bu hafta açıklanacak mayıs enflasyon ile temmuz zamları için de önemli bir rakam ortaya çıkacak. İşte milyonların alacağı maaş artışları için yeni hesap…

ARTIŞLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

ŞU ANA KADAR HANGİ ORAN ORTAYA ÇIKTI?

Ocak ayında yılın ilk artışı yapıldıktan sonra 4 ay geçti. Bu 4 ay sonunda oluşan enflasyon oranı yüzde 14.64 olarak belirlendi.

4 AYLIK ORAN NE ANLAMA GELİYOR?

Yüzde 14.64 olan 4 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına direkt olarak yansıtılıyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise fark oluşuyor. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin artışı da 3.28 puan farkla yüzde 10.51'e ulaştı. Memurlara ve memur emeklilerine temmuzda yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılırken, ocak ayında da yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa fark verilecek.

ŞİMDİ HANGİ VERİLER BEKLENİYOR?

4 aylık verilerin üzerine mayıs ve haziran enflasyonları gelecek. Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran ortaya çıkacak ve sadece bir veri kalacak.

TAHMİNLER NEYİ GÖSTERİYOR?

Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı. İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler mayıs enflasyonunu yüzde 1.89, haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.

MERKEZ'İN YIL SONU TAHMİNİNE GÖRE ARTIŞLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Merkez Bankası'nın Yüzde 26'lık yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE HESAP NASIL OLUYOR?

Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı. Yani ankete göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olarak bekleniyor. Bu tahmin SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 18.58'lik bir artışı gösterirken, memurların ve memur emeklilerinin temmuz artışının da 6.83 puanlık enflasyon farkıyla yüzde 14.31'e ulaşabileceğini ortaya koyuyor.

BU TAHMİNLERE GÖRE OCAK 2027 ARTIŞLARI DA HESAPLANABİLİR Mİ?

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre 2026 yılının ikinci yarısında oluşacak enflasyonu da hesaplamak mümkün. Merkez Bankası'nın yüzde 26 oranındaki yıl sonu beklentisine göre Ocak 2027'de 6 aylık enflasyon yüzde 7.34, piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 8.74 olarak hesaplanabiliyor.

TAHMİNLERE GÖRE OCAK 2027'DE ARTIŞ ORANLARI NE OLABİLİR?

Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık tahminine göre Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklisinin artış oranı yüzde 7.34, memur ve memur emeklisinin artış oranı ise yüzde 5.34 oluyor. Anket sonuçlarına göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklisinin artış oranı yüzde 8.74, Memur ve memur emeklisinin artış oranı ise yüzde 6.71 olarak hesaplanıyor.



MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?



YAPILAN HESAPLAMALARA GÖRE TABAN MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en az maaşı şu anda 20 bin TL. Bu tutar temmuzda Merkez'in tahminine göre 23 bin 476, ankete göre 23 bin 716 liraya yükselecek.

MEMURLARDA TABAN MAAŞLAR NE OLACAK?

Şu anda memurlarda en az maaş 61 bin 890 lira. Bu tutar tahminlere göre temmuzda 70 bin lirayı aşacak. Tahminler halen 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının da temmuzda 31 bin lirayı aşacağını ortaya koyuyor.