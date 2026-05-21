Borcunu yapılandır icra takibinden kurtul

Türkiye'de küçük ya da büyük olsun iletmelerin SGK'ya prim ödemeleri ile Maliye'ye vergi ödemeleri bulunuyor. İşletmelerde çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimde bulunuluyor ve her ay primler yatırılıyor. İşletmeler ayrıca hem çalışanlar için hem de kazançlarının karşılığında vergi ödüyor. Bu ödemeleri çeşitli nedenlerle yapamayan mükellefler için taksit imkânı da sunuluyor. Özellikle iyi niyetli mükelleflere kolaylıklar sağlanıyor. Ancak burada taksit sayısı 36 ile sınırlı. Yeni kanun bu taksit sayısını artırırken borçların daha uzun vadeye yayılmasını sağlayacak.

Kimler bu düzenlemeden yararlanabilecek?

Düzenleme kamu alacaklarının tahsilinde değişiklik getiriyor. Amme alacakları; devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza, fon payı gibi kamu borçlarını ilgilendirir. Dolayısıyla kamuya (SGK; vergi dairesi, kamu kurumları...) borcu olan herkes kanunun getirdiği kolaylıktan yararlanabilecek. Özellikle esnafın SGK ve vergi borçları burada ağırlıklı olarak borç yükünü oluşturuyor.

Değişiklik ile hangi kolaylık getiriliyor?

Amme alacakları için uygulanan taksit süresi şu anda 36 ay. Yani borçlar 3 yıla yayılıyor. Ancak yeni düzenleme ile bu borçlar 72 aya yani 6 yıla çıkartılabilecek.

Herkes 72 ay taksit yapmak zorunda mı?

Borçlular vadeyi kendi ödeme güçlerine göre belirleyebilecek. Burada 72 ay üst sınırı gösteriyor. Borçlular 72 aya kadar istedikleri vadede borçlarını taksitlendirebilecekler.

Borçlara faiz eklenecek mi?

Amme alacakları yasasında belirtilen faiz oranları borçlara uygulanarak taksitler hazırlanacak.

Teminat konusundaki yenilikler neler?

Borçlarda vade uzarken teminatsız tecil tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkartılıyor. Böylece 1 milyon liraya kadar borçlar teminat göstermeden taksitlendirilebilecek. Gelir İdaresi verilerine göre borçların büyük bölümü 1 milyon liranın altında bulunuyor. O yüzden daha çok vatandaş yararlanabilecek.

Teminatsız tescil tutarı nedir?

Teminatsız tecil tutarı, vergi veya SGK gibi kamu borçlarını ödemekte zorlanan kişi ve işletmelerin, bu borçları devletten herhangi bir teminat (gayrimenkul ipoteği, banka teminat mektubu vb.) göstermeden taksitlendirebileceği üst borç sınırını ifade ediyor. Yeni sınır 1 milyon liraya çıkartılıyor.

Uygulama ne zaman başlayacak?

Söz konusu düzenlemenin içinde olduğu yasa teklifi TBMM'de görüşüldükten sonra Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu süreç sonrasında uygulama da başlamış olacak.

Borçlular hangi işlemleri yapacak?

Borçlular yasa çıktıktan sonra borçlu oldukları kuruma başvurarak ödemelerini 72 aya kadar taksitlendirebilecekler.

İcra takibi başlamışsa ne olacak?

Borç yapılandırıldıktan sonra icra takipleri duracak. Taksitler ödenecek.

Cezalar ve GSS borçları kapsamda mı?

Trafik cezası gibi ödemeler vergi borcu olarak görülüyor. Yine Genel Sağlık Sigortası primleri de SGK'ya olan borçları kapsıyor. Yine esnafın Bağ-Kur primi ödemeleri de bu kapsamda değerlendiriliyor.