Tüp bebek ve kaplıca masrafı devletten

Son yıllarda belli hastalıklarda alternatif tıp imkânları gelişmeye başladı. Çocuk sahibi olmak isteyenler için uygulanan tüp bebek tedavileri ve belli hastalıklara yardımcı olan kaplıca uygulamaları bunlardan ikisi. Bu konularda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belli şartlarda masrafları karşılıyor. Yapılan düzenlemelerle bu imkânlar artırıldı. İşte detaylar...

Sağlık Uygulama Tebliği'nde hangi değişiklikleryapıldı?

5510 sayılı yasanın 63. Maddesinde tanımlanan tüp bebek tedavisi ile kaplıca tedavileri ile ilgili değişiklikler Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer aldı. Buna göre belli şartlarda her iki tedavi yöntemindeki masraflar SGK tarafından karşılanıyor.

Tüp bebek tedavisinden kimler yararlanabiliyor?

Sağlık Uygulama Tebliği'nin 2.444İ maddesine göre, evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısına en fazla üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler SGK tarafından karşılanıyor?

Daha önce çocuğuolanlar da bu destektenyararlanabiliyor mu?

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuğu olamayanlar yararlanıyor. Dolayısıyla daha önce çocuğu olanlar için bir engel yok.

Bu destekten yararlanmak için hangi şartlargerekiyor?

-Sadece yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

-Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması,

-Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,

-Eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,

- Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

-Masrafların ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterli.

Bu destekler çocuk olana kadar devam ediyormu?

Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) göre destekten yararlanma hakkı en fazla üç deneme ile sınırlanmış durumda.

40 yaş sınırı nasıluygulanıyor?

Tedaviye başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından büyük olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmıyor. Ancak kadının 40 yaşından küçük olduğu tarihte düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanıyor.

Bu şartlardan istisna tutulanlar var mı?

Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri için 900 günlük prim ve önceki tedaviden sonuç alınamamış olması şartları aranmıyor.

Tedavi bedelleri nasıl ödeniyor?

Söz konusu tedavinin tüm aşamaları ile ilgili bedeller kurum tarafından karşılanıyor. Bu ödemelere işlem öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri, kullanılan her türlü sarf malzemesi ile embriyo transferi de dahil ediliyor.

KAPLICA İÇİN SAĞLIK KURULU RAPORU ŞART



Kaplıca tedavi giderleri nasıl karşılanıyor?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kaplıca tedavisi ve bu tedaviye ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri Sağlık Uygulama Tebliği hükmü gereğince SGK tarafından karşılanıyor.

Kaplıca giderlerinden kimler yararlanabiliyor?

Kaplıca tedavileri için, resmi sağlık kurumlarınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunlu tutuluyor. Kaplıca tedavilerinin ödenmesi için Sağlık Bakanlığı'nın işletme izni verdiği kaplıcalara gitmek gerekiyor.

Hangi giderler karşılanıyor?

Yol, gündelik ve refakatçi giderleri tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanıyor. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor. Yol giderin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.

Refakatçı için şartlar var mı?

Raporda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri Kurumca karşılanıyor.

ZORUNLU KARDEŞ İÇİN DESTEK



Kök hücre tedavisi için yapılacak giderler karşılanıyor mu?

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, yine SGK tarafından karşılanıyor. .