Gençlere hem meslek hem maaş

Türkiye'de işsizlik oranları son yıllarda hızla düşerken istihdam edilenlerin sayısı da artıyor. İstihdam sayısı 32 milyon kişi geçerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. İŞKUR tarafından başlatılan programlar işsizler ile sosyal yardım alanlar ve dezavantajlı kesimlerin iş ve meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Üstelik bu programlara katılanlara ödemeler yapılıyor. İşte gençleri meslek sahibi yapan programlar ile ilgili detaylar…

İŞKUR'un programları neyi amaçlıyor?

İŞKUR'un aktif işgücü programları, iş sahibi olmak isteyen gençlerin yardımına yetişiyor. Mesleki eğitim kurslarına katılanlar iş öğrenirken, ayda 28 bin 75 liraya varan ödeme alıyor. Bu tutar kadınlarda ise 36 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Kurslar boyunca da toplam ödeme 224 bin 605 lirayı bulabiliyor.

Mesleki eğitim programları nasıl uygulanıyor?

Mesleki eğitim kursları; mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenleniyor.

Bu kurslara kimler katılabiliyor?

Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak için şu şartlar isteniyor -Kuruma kayıtlı işsiz olmak, -15 yaşını tamamlamış olmak, -Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak, -Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak, -İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak, -Emekli olmamak,

Bu kursların süresi ne kadar?

Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk beş saat düzenlenmekte. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçememekte.

İşbaşı eğitim kursları ile neamaçlanıyor?

İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor.

İşbaşı eğitim programlarındanyararlanmak için neler gerekiyor?

-İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, -15 yaşını tamamlamış olmak, -İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak, -Emekli olmamak, -Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

İşbaşı eğitim programlarınınsüresi ne kadar?

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor.

Kurslarda günlük ödemelerne kadar yapılıyor?

Bu yıl kurslar katılan kursiyerlerden iş arayan statüsündekilere bin 79 lira 83 kuruş, işsizlik ödeneği alanlara da 539,91 lira günlük ödeme yapılıyor. İş arayan statüsündeki kadın kursiyerlere günlük bin 403 lira 78 kuruş, işsizlik ödeneği alanlara da 701,89 lira veriliyor.



PRİMLER ÖDENİYOR



Programlarakatılanlarasigorta yapılıyormu? Meslek kurslarına katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kişilere Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası veriliyor.

MESLEKİ EĞİTİM ÖDEME TABLOSU



İş arayanlar: Günlük 1.079,83 TL (aylık 28.075, 160 günlük 172.773 TL)

İşsizlik ödeneği alanlar: Günlük 539,91 TL

Engelli-eski hükümlüler için iş garantisizkurslar:Günlük 323,95 TL

Engelli-eski hükümlüler için iş garantilikurslar:Günlük 431,93 TL

İş arayanlar kadın kursiyerler: Günlük 1.403,78 TL (aylık 36.498, 160 günlük 224.605 TL)

İşsizlik ödeneği alan kadın kursiyerler: Günlük 701,89 TL

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ÖDEME TABLOSU



İş arayan statüsündeki katılımcılara: Günlük 1.079,83 TL

Lise ve altı örgün eğitime devam edenöğrencilere: Günlük 809,87 TL

İşsizlik ödeneği alanlara: Günlük 539,91 TL

Geleceğin meslekleri eğitiminekatalanlara: Günlük 1.403,78 TL

Lise ve altı örgün eğitimedevam eden öğrencilere: Günlük 1.052,83 TL

ENGELLİLER İÇİN DE VAR



Engelliler için özel program var mı?

Engelli ve eski hükümlülere de yönelik de mesleki eğitim kursları düzenleniyor. Bu kurslara katılanlara da eğer kurs istihdam garantisiz ise günlük 323,95, istihdam garantiliyse 431,93 lira ödeme yapılıyor.

BAŞVURU DA KOLAY



Bu programlara nasıl başvuruluyor?

Programlara katılma şartlarını sağlayanlar illerinde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'nden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabiliyor.