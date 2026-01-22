Emekliye taban maaş rehberi

Milyonlarca emekli 2026 yılının ilk artışını aldı ve yeni maaşlar hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK emeklileri ayın 26'sına kadar, Bağkur emeklileri ise ayın 28'ine kadar yeni maaşlarını alacaklar. Bu arada taban maaş da 20 bin lira olarak belirlendi ve yasal düzenleme hazırlandı. Peki, bu 20 bin lira kimler için geçerli? Nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Taban maaş nedir?

Emekliler için bir süredir en düşük aylık uygulaması yürürlükte. Her yıl ocak ve temmuz aylarında bir rakam belirleniyor ve bu rakamın altında ödeme yapılmıyor. Aylığı düşük olanlara hazine desteği sağlanıyor.

TABAN MAAŞTAN KİMLER YARARLANIYOR?

Taban maaş uygulaması SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli. Aynı zamanda vefat eden emeklilerin eş ve çocukları da taban maaş uygulamasından yararlanıyor.

TABAN MAAŞ NASIL UYGULANIYOR?

Emeklilerin ödedikleri primlerden oluşan net maaşları bulunuyor. Bu net maaşa önce oransal enflasyon artışı yapılıyor. Bu artışa ayrıca ek ödeme de ekleniyor. Çıkan rakam eğer belirlenen taban maaşın altında ise kalan kısım Hazine tarafından ödenerek tamamlanıyor. Bu yılın ilk altı ayında bütün maaşlar 20 bin liraya tamamlanacak.

ÖRNEK TABAN MAAŞ HESABI

- Kök (net) maaş: 13.000 TL

- Ocak zamlı maaş: 14.585 TL

- Ek ödeme: 584 TL

- Toplam aylık: 15.169 TL

- Hazine desteği: 4.831 TL

- Bankaya yatacak rakam: 20.000TL

NET MAAŞI ÖĞRENMEK MÜMKÜN MÜ?

E-Devlet sistemi üzerinden emekliler kök maaşlarını ve ek ödemelerini kolayca görebilirler. Emekli aylık bilgisi ve emekli ödeme bilgisi bölümlerinde net maaş, ek ödeme ve eğer varsa hazine desteğini görmek mümkün olabiliyor.

BU AY TABAN MAAŞ ÖDEMESİ YAPILACAK MI?

Emekliler maaşlarını almaya başladılar. Ancak 20 bin liraya çıkartılan taban maaş ile ilgili düzenleme maaş ödemelerine yetişmedi. O yüzden maaş alan emeklilere şu anda aralık ayındaki taban maaş olan 16.881 TL ödeniyor. Kalan 3.119 TL'lik farklar bu ay içinde ilave olarak hesaplara yatırılacak. Bundan sonraki 6 ayda da 20 bin lira ödenmeye devam edecek.

TABAN EMEKLİ AYLIĞI

- 16.881 TL · 20.000 TL

- Artış: +3.119 TL

DUL VE YETİM MAAŞLARI ARTIRILDI MI?

Vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarının aldıkları ölüm maaşları ocak ve temmuz aylarında aynı oranda artırılıyor. Bu yılın ilk 6 ayı için aylıklar vefat eden sigortalı SSK ve Bağ-Kur kapsamında ise yüzde 12.19 oranında, emekli sandığı mensubu ise yüzde 18.6 oranında artırılarak ödenecek.

TABAN MAAŞ DUL YETİM MAAŞLARINA DA UYGULANIYOR MU?

Taban maaş uygulaması dul ve yetim maaşları için de geçerli oluyor. Burada aylık ödenmesinde uygulanan hisse oranları baz alınıyor. Hangi oranda ölüm aylığı alınıyorsa taban maaş da o oranda belirleniyor. Belirlenen rakamın altında kalan dul yetim maaşları hazine desteği ile o rakama tamamlanıyor.

ÖLÜM AYLIKLARINDA TABAN RAKAMLAR

- %75: 12.660 TL · 15.000 TL (+2.339 TL)

- %50: 8.440 TL · 10.000 TL (+1.559 TL)

- %25: 4.220 TL · 5.000 TL (+779 TL)