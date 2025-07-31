FARUK ERDEM

Ağustos ayı ile birlikte yaklaşık 5 milyon kamu görevlisi ve 3 milyon emekli memur için önemli bir dönem de başladı. Memur ve memur emeklilerinin 2 yıl boyunca alacakları zam oranları, sosyal ve mali hakları toplu sözleşme görüşmelerinde kesinleşecek. Bunun için sendikalar ile hükümet arasında pazarlıklar başladı. Peki bu görüşmelerde kim ne istiyor? Memurlar hangi haklara kavuşacak? Emeklilerin istekleri neler? İşte tüm detaylar...

Toplu sözleşme görüşmeleri kimleri ilgilendiriyor?

İki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sendika üyesi olsun ya da olmasın tüm kamu görevlilerini ve emekli memurları ilgilendiriyor. Yaklaşık 8 milyon kişiyi direkt ilgilendirirken çıkacak kararlar aileleriyle 30 milyon insanı etkileyecek.

Görüşmeler hangi dönemi kapsayacak ve hangi konular ele alınacak?

Görüşmelerde 2026 ve 2027 yılları kapsama alınacak. Bu yıllarda yapılacak 4 ayrı (Ocak ve temmuz ayları) zam oranları belli olacak. Ayrıca tüm emekli ve memurların sosyal hakları da yeniden ele alınacak.

Görüşmelere kimler katılıyor?

Toplu sözleşme görüşmeleri memur sendikaları ile hükümet yetkilileri arasında oluyor. Memur sendikalarını en büyük konfederasyon olan Memur-Sen temsil edecek.

Memurların talepleri neler?

Masaya gelecek taleplerin ilkini Memur-Sen açıkladı. Buna göre sendika, 2026 yılının birinci 6 ayında; 10 bin TL taban aylığa zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı, yüzde 25 de oransal zam talep etti. İkinci 6 ayda yüzde 20 artış isteyen Memur- Sen, 2027'nin ilk 6 ayında taban aylığa 7 bin 500 lira ve yüzde 20 zam, ikinci 6 ayında da yüzde 15 zam teklif ediyor. Enflasyon farkının, geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı verilmesi de öneriler arasında.

Diğer sendikalar ne istiyor?

Türkiye Kamu-Sen de Ocak 2026 itibarıyla 7 bin 500 lira telafi artışı, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 30, ikinci 6 ayı için yüzde 20, ayrıca Ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor. Konfederasyon, 2027 yılı için ise Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 20 artı yüzde 10 artış, yine Ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 refah payı teklif ediyor.



SADECE MAAŞ ZAMLARI MI KONUŞULACAK?

Görüşmelerde sosyal haklarda gündeme gelecek ve karara bağlanacak. Sendikaların sosyal haklarla ilgili bazı talepleri ise şöyle:

Kamu görevlilerine 3600 ek gösterge.

Gelir vergisi oranının yüzde 15'e yükselmesi.

Lojmandan faydalanmayanlara kira yardımı.

Memurlara yılda iki kez bayram ikramiyesi.

Aile, doğum, giyecek gibi yardımlara zam.

EMEKLİLER DE MASADA



Alınan kararlar emeklileri nasıl etkiler?

Görüşmelerde ortaya çıkacak zam oranları aynen memurlara olduğu gibi memur emeklilerine de yansıtılacak. Böylece emekli memurların 2 yıl boyunca alacakları 4 ayrı zam oranı ortaya çıkacak.

Emekliler ile ilgili özel talepler var mı?

Her iki sendika da bu konuda taleplerini masaya getirecek. İşte masaya gelecek memur emeklileriyle ilgili taleplerden bazıları şöyle:

Dinlenme tesislerinde yüzde 50 indirim.

İkramiye hesabına tam olmayan yıllar katılsın.

Ek ödeme oranı yüzde 4'ten 20'ye çıkarılsın.

Aile yardımı ödensin.

Evi olmayana kira yardımı verilsin.

Bayram ikramiyesi 23 bin 410 TL ödensin.

Dini bayramlarda memur emeklilerine 23 bin 410 lira olsun.