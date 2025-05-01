FARUK ERDEM

İşçi için devrim gibi kararlar

Türkiye'de çalışma hayatında kronikleşmiş birçok sorun, son 23 yıllık AK Parti Hükümetleri dönemde bir bir çözüme kavuşturuldu. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan milyonlarca çalışan ve emekli için devrim niteliğinde yasal düzenlemeler ve kararlar hayata geçirildi. Bundan sonraki dönem için de yeni düzenlemeler geliyor. İşte 23 yılda yapılan 23 devrim niteliğindeki düzenleme...

1 MAYIS RESMİ BAYRAM OLDU

2009 yılında çıkartılan bir yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi. Böylece işlerinden kaçarak, viziteye çıkarak kutlamalara katılan işçiler, rahat rahat Emek ve Dayanışma Günü'nü bir bayram havasında kutlamaya başladı.





SENDİKALAŞMANIN ÖNÜ AÇILDI

Başta 2012 yılında çıkarılan 6356 sayılı Kanun olmak üzere birçok düzenleme ile sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırıldı, örgütlü çalışmanın yolu açıldı. Sendikalı çalışan sayısı her yıl daha da arttı.

KONUT EDİNDİRME YARDIMI (KEY) ÖDENDİ

Yıllarca çalışanların maaşından kesilen Konut Edindirme Yardımı (KEY) paraları tek tek hesaplanarak güncellenip hak sahiplerine ödendi. Milyonlar paralarından umudu kesmişken hesaplarında bu ödemeleri gördü.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI

Yapılan düzenleme ile çalışma ortamları çağdaş yasalarla yeniden düzenlendi. İşyerlerinde hekim ve iş güvenliği uzmanları bulundurma zorunluluğu getirildi. İş yerleri tehlikeli ve az tehlikeli sınıflara ayrıldı, çalışanların sağlığı ön plana alındı.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BAŞLADI

Türkiye'de yaşayanları sağlık şemsiyesi altına alan bu uygulama ile çalışan çalışmayan herkes sağlık hizmetlerine ulaşma hakkına sahip oldu. Bugün herkes tedavisini yaptırırken, aynı şekilde eczanelerden de rahatça ilaçlarını alabiliyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DEVREYE ALINDI

İşsizlik fonu devreye sokularak, işsiz kalanlara 10 aya kadar maaş uygulaması başlatıldı. İŞKUR sadece maaş ödemekle kalmayıp istihdam sağlamada da büyük rol üstlendi.

UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA

Pandemi ile hayatımıza giren uzaktan ve esnek çalışma modelleri yasal düzenleme ile güvence altına alındı. Uzaktan çalışanlar ile işlerine gelenlerin hakları eşitlendi.

SÖZLEŞMELİLERE VE 4C'LİLERE KADRO

2011 ve 2013 yıllarındaki gibi 2022'de de sözleşmeli personelin kadroya geçişi sağlandı. Kamuda 4C diye bir kadro kalmadı. Özelleştirmeden gelen personel kamu kadrolarına alındı. Geçici işçiler için çalışma süresi 12 aya yükseltildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ VE PROMOSYON

Milyonlarca emekliye dini bayramlarda yılda iki kez ikramiye ödemesi uygulaması başlatıldı. Emekliler ve memurlar maaşlarının yatırıldığı bankalardan promosyon ödemesi de almaya başladı. Promosyon rakamı 27 bin liraya kadar çıktı.

EMEKLİYE TABAN MAAŞ UYGULAMASI

Milyonlarca emekli için taban maaş getirildi. Maaşı çok düşük olan emekliler daha yüksek ödemeye kavuştu. Farklar Hazine'den karşılanmaya devam ediyor.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE ÇALIŞMA FIRSATI

Üniversiteli öğrenciler için işbaşı eğitimleri, part-time çalışma imkanları ve maaş fırsatları getirildi.

VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET

Ocak 2022 itibariyle devrim niteliğinde bir karar ile asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Bununla birlikte daha fazla ücret alanların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım da vergiden muaf tutuldu.



5 MİLYON EMEKLİYE İNTİBAK

31 Aralık 1999 öncesinde emekli olmuş 5 milyondan fazla vatandaşın maaşındaki yanlışlıklar yeniden hesaplandı. Tozlu çuvalların içinden dosyalar tek tek çıkartıldı. Günlerce hesaplama yapılıp farklar emeklilerin hesaplarına yatırıldı ve haksızlıklar giderildi.





YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Önümüzdeki dönemde yine devrim niteliğinde düzenlemeler de gelecek. İşte onlardan bazıları şöyle:

Memur annelere yarı zamanlı çalışma

Bağ-Kur'lu esnafa 5 yıl erken emeklilik

Annelere sosyal güvence, erken emeklilik

Birinci derecedeki memura 3600 ek gösterge

Çalışanlara ikinci emeklilik hakkı

Uzaktan ve esnek yeni çalışma modelleri

Doğum izninde süre uzatımı

Haftalık izinlerin değişimi

Kamuda kadro ve işçilere tayin talepleri

Toplu sözleşmede zam talepleri

ANNELERE ÜÇ ÇOCUK BORÇLANMA İMKÂNI

Bağ-Kur'lu annelere doğum borçlanması hakkı getirilirken, çocuk sayısı da üçe çıkartıldı. Bugün bu karar sayesinde yüzbinlerce anne emeklilik imkânına kavuşuyor.

ÜCRETSİZ İZİN İÇİN NAKİT ÖDEME İMKÂNI

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı, sadece beyan ile ödendi. Ayrıca ücretsiz izin için de nakdi ödeme imkanı sağlandı.

ESNAFIN MAAŞINDAKİ KESİNTİ KALKTI

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden Bağ-Kur'lu esnafın emekli maaşındaki kesinti kaldırıldı. Büyük bir haksızlık önlenmiş oldu. Hem iş yerini çalıştıran hem de yanında işçi istihdam edip vergi ve prim ödeyen esnafa yapılan bu haksız uygulama son buldu. Emekli maaşları artık tam ödeniyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN 30 YIL ÜZERİ HİZMETLERİ İKRAMİYEYE YANSITILDI

Emekli memurlar ikramiyelerini alırken 30 yıl üzeri hizmetleri paralara yansımıyordu. Bu haksızlık giderildi ve aradaki farklar güncellenerek ödendi.

TAŞERONA DEVLETTE KADRO VERİLDİ

Değişik şirketlerde hakları verilmeden çalıştırılan taşeron işçiler çalıştıkları devlet kurumları ve belediye şirketlerinde kadrolu hale getirildi. Kamu kurumlarında 4D'li işçi olarak istihdam edilen bu işçiler için toplu sözleşme, ikramiye gibi ek imkanlar da getirildi.

ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İMKÂNI

Doğumdan sonra ücretli-ücretsiz izin hakları bulunan annelere isterlerse çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma imkanı getirildi. Bu sırada maaşını da tam alması sağlandı.

ARABULUCULUK SİSTEMİ DEVREDE

İş davaları arabuluculuk sistemi ile bir ayda çözüme kavuştu. Tazminat, işe geri dönüş gibi davalar arabulucuda çözülüyor.

3600 EK GÖSTERGE ARTIŞI

Milyonlarca memuru ilgilendiren devrim niteliğindeki karar ile ek gösterge konusunda yapılan haksızlıklar giderildi. Sadece 4 meslek için öngörülen artış tüm memurları kapsadı ve her unvandaki memurun ek göstergesi artırıldı.