FARUK ERDEM

Tarımsal üretimde riskler çiftçiyi ve üreticiyi zaman zaman zor durumda bırakabiliyor. Ancak bu risklere karşı korunma yolu da var. 2005 yılında başlatılan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hem ürünleriyle hem teminatlarıyla vatandaşın yanında. Üstelik bu sigorta primlerinin bazı bölümleri devlet tarafından da karşılanıyor. Son yaşanan ve 34 ildeki 16 meyve çeşidinin etkilendiği zirai don olayında da yine TARSİM ile çiftçilerin zararları karşılanıyor. Peki bu sigortadan nasıl yararlanılacak? İşte tüm soruların cevapları...

TARSİM nedir?

Türkiye'de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla kurulan sigorta mekanizması olan TARSİM bir havuz şeklinde işlev görüyor. Tarım ürünleri, her türlü zirai zararın yanında deprem ve yangın gibi risklere karşı da sigortalanıyor. Sadece bitkiler değil hayvanlar da bu noktada risklere karşı korunabiliyor.

Tarım sigortası nerede yaptırılır?

TARSİM sigortası bu konuda yetkilendirilmiş sigorta şirketleri tarafından kolayca gerçekleştiriliyor.

Sigorta primlerinde devlet desteğinden nasıl yararlanılıyor?

TARSİM sigortalarında devlet prim destekleri bulunuyor. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il ve ilçelerdeki müdürlüklerine kayıt olmak gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne giren üreticiler desteklerden de yararlanıyor.

Prim desteği nasıl uygulanıyor?

TARSİM kapsamında sigorta yaptıran üreticilerin ödeyecekleri sigorta priminin yüzde 50'si (yarısı), bitkisel ürünlerde ve don teminat priminin ise yüzde 66'sı (3'te 2'si) devlet tarafından karşılanıyor.

Prim ödemeleri nasıl yapılıyor?

Bitkisel Ürün Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek prim için poliçede yer alan peşinat alınıp, kalan prim tutarı en geç hasat sonunda tahsil ediliyor. Sera Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek primin yüzde 25'i peşin alınıp kalan prim tutarı vadeli olarak tahsil ediliyor. Hayvan Hayat, Kümes Hayvanları, Arıcılık ve Su Ürünleri Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek primin yüzde 25'i peşin alınıp; kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil ediliyor.

Hangi indirimler uygulanıyor?

Prim tutarı peşin ödenirse yüzde 5'lik indirim hemen uygulanıyor. Sigorta yaptıran yetiştirici 40 yaş ve altındaysa yüzde 5 genç çiftçi indirimi yapılıyor. Eğer üretici kadın ise indirim oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Engellilere, şehit ve gazi yakınlarına da özel indirimler bulunuyor.

Hasar durumunda ödeme nasıl oluyor?

Hasar durumunda kesinleşen tazminat tutarı 30 gün içinde üreticiye ödeniyor.

Son yaşanan don olayında ödemeler nasıl olacak?

Zirai don olayı ile ilgili hasar tespit çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Burada zarar gören üreticiler sigorta kapsamında teminatları ödenecek. Tarım Bakanlığı sigortası olmayanlar için de destek yapılacağını duyurdu.