FARUK ERDEM

Hem kamu hem de özel sektörde iki yılda bir tekrarlanan toplu sözleşme dönemi bu yıl yeniden başlıyor. İlk olarak 600 bin kamu işçisi için masaya oturulacak, ardından 5 milyon memur ve 3 milyona yakın emekli için zamlar belirlenecek.



300 bin özel sektör çalışanı için de eylül ayında imzalar atılacak. Kim ne istiyor, masaya hangi oranlar geliyor. 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl değiştirdi? İşte cevaplar...

Toplu sözleşme takvimi nasıl işleyecek?

Öncelikli olarak 600 bin kamu işçisini kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalanacak. Bunun için çalışmalar başladı.



Ardından ağustos ayında memurlar ve emekli memurlar için toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak ve 2026- 2027 yıllarını kapsayan iki yıllık zam oranları belirlenecek. Eylül ayında da metal iş kolunda yaklaşık 300 bin özel sektör işçisi için süreç başlayacak.

Hangi işçileri ilgilendiriyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve kamu hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kamu kurumunda görev yapan 600 bin işçiyi ilgilendiriyor. Taşerondan kadroya geçen işçiler de kapsamda olacak.

İşçiler ne istiyor?

Kamu işçilerini temsilen görüşmeleri yürüten TÜRKİŞ ve HAK-İŞ 'günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi' şeklinde ortak zam talebinde bulundu. Şimdi kamu işvereninin teklifi bekleniyor

Memurlar ve emeklileri ne bekliyor?

Yaklaşık 5 milyon memur ve 3 milyon emekli için yürütülecek 2026- 2027 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.



Bu görüşmelerde memur ve emeklilerin hem iki yıllık 4 adet zam oranı hem de sosyal mali hakları masada olacak. Görüşmelerde 2026 ve 2027 yıllarında ocak ve temmuz aylarında yapılacak enflasyon hariç artışlar da belirlenecek.

Hangi talepler masaya gelebilir?

Memur sendikaları ücret artışlarının yanında, memurlar için ek gösterge artışı, görevde yükselme sınavları, bayram ikramiyesi, kira yardımı, emeklilere aile desteği, vergi indirimi, sözleşmeli personele kadro, disiplin affı, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma yönetmeliği gibi hakları da masaya taşıyacak.

EMEKLİYE YÜZDE 10 KESİNLEŞTİ



Temmuz ayında hangi artışlar yapılacak?

Bu yılın ikinci maaş artışı temmuz ayında yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alırken. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

TÜİK'in açıkladığı 3 aylık enflasyon verisine göre zam ne olacak?

4 milyonu aşkın memura temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon belli oldu.



3 ayda memurlara yüzde 3.83 enflasyon farkı oluşurken, bu oranla Temmuz zammı yüzde 9.02'ye ulaştı. Geriye 3 aylık enflasyon verisi daha kaldı. Enflasyon tahminleri zam oranı için yüzde 13-14 seviyesine işaret ediyor.

Emekliler ne kadar zam alacak?

3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10.06 çıktı. Bu orana Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verileri eklenecek.



Zam oranı için tahminler yüzde 15-16 seviyesinde bulunuyor. Emeklilerin kök aylıklarına eklenecek enflasyon zammının, halen 14 bin 469 lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması bekleniyor.