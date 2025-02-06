FARUK ERDEM

2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından destekler birbiri ardına gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni iş imkânları müjdesini verirken annelere yapılan destekler de yeniden belirlendi. İşte yeni dönem ile ilgili soruların cevapları...

Kimler yeni iş imkânlarından yararlanacak?

İlk etapta üniversite öğrencileri bu desteklerden yararlanacak. Daha sonra ev kadınları, engelliler gibi dezavantajlı kesimler de devreye alınacak.

Yarı zamanlı çalışan anneler kaç lira alacak?

İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme asgari ücret zammıyla 9 bin 925 liradan 12 bin 904'e çıktı. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye 25 bin 808 liraya yükseldi. Böylece asgari ücretli annenin eline aylık 23 bin 956, 2 ayda toplam 47 bin 912 lira geçecek.



Öğrenciler nasıl çalışacak?

Program, her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeli ile uygulanacak. Programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrenciler faydalanacak. Günlük bin 83 liralık ödeme ile programa ayda 5 gün katılanlara 5 bin 415, 14 gün katılacak öğrencilere ise yaklaşık 15 bin 162 lira destek verilecek.



Annelerin doğum paraları kaç lira oldu?

İş hayatında olan annelere doğum izninin kullanıldığı 16 haftada çalışmadığı her gün için devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor. Ocakta maaşların zamlanmasıyla, çalışan annelerin doğum iznindeyken aldığı iş göremezlik ödeneği de yükseldi. Bu kapsamda 112 gün için verilecek en düşük ödenek 49 bin 784 liradan 64 bin 724 liraya çıktı.



Hangi anneler yarı zamanlı çalışabiliyor?

Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor.



Bakıcı parası nasıl alınıyor?

Bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'deki annelere 15 milyon lirayı aşan destek sağlanacak. Destek tutarları da artırıldı. Tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 euro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olanlara da 560 euro hibe destek verilecek. Destek 20 ay sürecek.



Her doğuma ödeme var mı?

Çalışsın-çalışmasın tüm annelere tek seferlik doğum yardımı güncellendi. 1 Ocak 2025'ten sonra ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. Ayrıca ikinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Bu destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar sürecek.



Her anneye emzirme ödeneği var mı?

Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli olduğu emzirme ödeneği, geçen yıl 857 liraydı. Bu tutar bu yıl bin 238 liraya yükseldi.