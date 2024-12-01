FARUK ERDEM

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının tarihi 10 Aralık olarak açıklandı. Komisyon aralık ayı boyunca dört toplantı yaparak 2025'te uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücret sadece çalışanların maaşlarını değil esnafından ev hanımına, işsizinden stajyerine kadar herkesi ilgilendiren bir gösterge rakamı...İşte süreçle ilgili tüm soruların cevapları...Türkiye'de yıl içinde uygulanacak olan yasal olarak belirlenen en düşük ücret asgari ücret olarak adlandırılıyor. Belirlenen asgari ücretin altında maaş uygulaması yapılamıyor. İşletmeler işçilere belirlenen rakamın üzerinde maaş ödemek zorunda.Yasamız gereği yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyon'u belirliyor. Komisyon işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. İşçi kesimini TÜRKİŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) temsil ederken, işveren kesinini TİSK (Türkiye İşveren sendikaları Konfederasyonu) temsil ediyor. Hükümet ise komisyonda hakem olarak yer alıyor. Her kesimden 5'er kişi katılıyor ve 15 kişilik komisyon yeni ücreti belirliyor.Asgari ücret belirlenirken birçok parametre pazarlık masasında yer alıyor. Ancak en önemli veri enflasyon oluyor. Aralık ayında toplantılar yapıldığı için yılsonu enflasyonu belli olmadığı için öngörüler ve 5 aylık orana bakılıyor. Bunun yanında işçilerin geçim endeksleri de ilgili kurumlardan geliyor. Ayrıca istihdamın korunması, işverene maliyet, rekabet şartları da masada konuşuluyor.Asgari ücret yasa gereği yıllık olarak belirleniyor. Ancak 2022 ve 2023 yıllarında komisyon haziran aylarında da toplanarak bir ara ücret belirlemişti. 2024 yılında ise tek asgari ücret belirlendi. Yeni asgari ücret yıllık belirlenirse 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak.Asgari ücret bir gösterge rakamı olarak birçok ödeme ve borçlanmayı da değiştirecek. Türkiye'de birçok ödeme brüt asgari ücrete göre yapılıyor. Buna göre şu kalemler değişecek:Asgari ücret tüm çalışanların maaşlarını değiştirecekÇalışanların vergi dışı kazanç tutarı artacakKıdem tazminatında taban miktar yükselecek.En düşük rapor parası yükselecekAnnenin iş görmezlik ödeneği artacakYarı zamanlı çalışan anneye verilen ödenek artacakStajyer ücreti yenilenecekİşsizlik maaşı hesabı değişecek miktarı artacakDoğum borçlanması artacakAskerlik, yurtdışı borçlanmaları değişecekİsteğe bağlı sigorta primi artacakGSS primleri yükselecekBağ-Kur ve SSK primleri artacakGeçtiğimiz yıl yüzde 49 artışla brüt 20.002TL ve net olarak da 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret için birçok hesaplama yapılıyor. Bundan önceki senelerde olduğu gibi yıl sonu enflasyon beklentilerine göre belirlenmesi durumunda Orta Vadeli Program'daki yüzde 41.5 ve Merkez Bankası'nın yüzde 44 oranındaki beklentileri belirleyici olacak.Buna göre:Brüt ücret: 28.303 TLNet ücret: 24.058 TLİşverene maliyet: 33.257Brüt ücret: 28.803 TLNet ücret: 24.483 TLİşverene maliyet: 33.844 TLAsgari ücreti enflasyon belirlemiyor ama en önemli referans enflasyon. Bunun yanında gelecek yıl beklenen enflasyon ile bu yılki enflasyonun her ikisinin de dikkate alınacağı ve ortalama bir artış yapılacağı da konuşuluyor.Buna göre alternatifler şu şekilde olacak:Brüt ücret: 25.003Net ücret: 21.253İşverene maliyet: 29.379Brüt ücret: 26.003Net ücret: 22.103İşverene maliyet: 30.554Brüt ücret: 27.003Net ücret: 22.953İşverene maliyet: 31.730Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Brüt asgari ücretten sadece SGK kesintisi yapılıyor. Ayrıca tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımda vergiden muaf tutuluyor.Mevcut Asgari Ücret hesabıBrüt ücret: 20.002,50 TLSGK Primi (%14): 2.800,35 TLİşsizlik Sg. Primi (% 1): 200,03 TLKesintiler toplamı: 2.000,38 TLNet asgari ücret: 17.002,12 TL