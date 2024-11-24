FARUK ERDEM

milyon emekli 2024 yılında ocak ve temmuz aylarında maaş artışları aldı. Şimdi gözler yeniden ocak ayına çevrilmiş durumda. Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 beklenirken Merkez Bankası'nın tahmini yüzde 44 oldu. Buna göre emeklilerin artışlarını belirleyen 6 aylık oran yüzde 14-17 arasında gerçekleşecek. Ayrıca refah payı ve taban aylık artışı da gündemde. Taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak? İşte tüm soruların cevapları...Emekli maaşları belirlenirken sigortalılarınçalışma hayatları boyunca ödedikleri prim miktarlarıdikkate alınıyor. 1999 öncesi, 1999-2008arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç dönemfarklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarıylaçarpılarak aylıklar hesaplanıyor.Kök maaş emeklinin gerçek aylığını belirtiyor.Yani sizin ödediğiniz primlerle hesaplananaylığınız aslında sizin netmaaşınızı daha başka ifadeylekök maaşınızı belirliyor.Bu maaşa yüzde 4oranında her ay ek ödemeeklenip bankaya yatırılıyor.Pandemi döneminde başlayan uygulama endüşük emekli maaşı belirleme olarak gerçekleşiyor.Hükümet en düşük emekli maaşı olarakbir rakam belirliyor. Şu anda uygulanan tabanmaaş 12.500 TL. Kök maaşınız bunun altındaysaHazine tarafından yapılan bir sosyal ödeme ileaylık taban maaşa tamamlanıyor. Yani çalışmahayatındaki primlerine göre kök maaşı 10.000TL olarak hesaplanan bir emekliye 2.500 TL destekyapılarak 12.500 TL ödeniyor.Kök maaş uygulaması tüm emeklilerde var.Net maaş kazançlara göre hesaplanıyor ve bununüzerine yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memuremeklileri de diğer emekliler gibi her ay yüzde4 oranında ek ödeme alıyor.Bunun dışındaki aylıkları kökaylıklarını oluşturuyor. Tabanmaaş uygulaması ise SSK veBağ-Kur emeklileri için geçerlioluyor.Emeklinin kök aylığı zam için de referansoluyor. Taban maaşa tamamlamak için ödenensosyal destekler aylık olmadığı zamlar da emekliningerçek maaşına yapılıyor.Son 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerininenflasyon artışını oluştururken, memurlarve memur emeklileri için de fark ödenmesinisağlayacak. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre6 aylık enflasyon yüzde 14-17 arasında çıkıyor.Memur emeklisi için zam oranı ise yüzde 10-13arasında hesaplanıyor.Son dönemlerde hükümet enflasyonrakamları açıklandıktan sonra emekliler içinilave bir artış açıklıyor. Buna refahp payı deniliyor.Bu ocakta da hem memur emeklileri ile SSKve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesihem de refah payı ile yükseltilmesi degündemde.Son olarak temmuz ayında 10 bin lira olantaban maaş 12.500 TL'ye çıkartılmıştı. Ocakayında da bu rakamın yükseltilmesi söz konusu.Çünkü eğer değişiklik olmaz ise yine 11 bin TLve altında kök maaşı olanların sıfır zam tehlikesiylekarşılaşacağı öngörülüyor. Taban maaşın 15bin TL olacağı tahmin ediliyor.Taban maaşa yapılacak artış emeklilere yapılansosyal ödemeleri de artıracak. Örneğin 10bin TL kök aylığı olan bir emekliye şuan 12.500TL ödeniyor. Taban maaş 15 bin lira olduğundabu emeklinin önce kök aylığı yapılan zam kadarartırılacak. Çıkan rakam 15 bin TL'nin altında isebu emekliye yeniden seyyanen ödeme yapılacak.