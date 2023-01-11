FARUK ERDEM

Milyonlarca EYT'liye emeklilik yolunu açacak çalışma tamamlandı, sıra yasa sürecine geldi. Peki emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? Hangi yollar izlenecek? İşte bu soruların yanıtları...



EMEKLİLİKTE yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme artık Meclis aşamasına gelmiş durumda.

Tasarının yasalaşmasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin EYT'li hemen emeklilik hakkına kavuşacak. EYT'lilerin emekli olabilmeleri için SSK'da en az 5000 gün ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl şartı bulunuyor. Prim şartı Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 7200 gün (20 yıl), erkeklerde ise 9 bin gün (25 yıl) olarak belirlendi. EYT'lilerin bir kısmı çalışırken bir kısmı da çalışmıyor.

Çalışan EYT'liler açısından izlenecek yol şu şekilde olacak:



ÇALIŞAN NE YAPACAK?

ÖNCELİKLE yasanın çıkarak Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Bu aşamadan sonra uygulama yönetmeliğine göre başvuru aşamasına geçilecek.

ÇALIŞAN EYT'lilerin emeklilik işlemlerini yapabilmeleri için öncelikli olarak işyerlerinden çıkış almaları gerekiyor. Bunun için emeklilik sebebiyle ayrılmak istediklerini belirten bir dilekçe ile işverene başvurmaları lazım. Bu aşamada eğer son işyerinde 1 yıldan fazla çalışmışlarsa birikmiş izin parasını ve kıdem tazminatını alma imkanı olacak.

Kıdem tazminatı için de KGF destekli krediler işverenlere sunulacak.

ÇIKIŞ kağıdı ile birlikte SGK'ya emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor.

Online ya da bizzat başvuru imkanları sunulacak. SGK'da emeklilik başvurusuyla ilgili belgeler doldurulacak.

Burada kişisel bilgiler belirtilecek, varsa eş ve çocuk bilgileri de yazılacak.

Eş ve çocuk bilgileri maaşı olumlu etkiliyor. Ayrıca EYT'liler ilk maaşı almak istedikleri banka ve şubesini de belirtecek.

BAŞVURU işlemleri tamamlandıktan, SGK kişinin hak sahibi olup olmadığını kontrol ettikten sonra emeklilik onaylanacak. Kişiye bir emeklilik tahsis numarası belirlenecek.

BAŞVURUNUN onaylanmasından sonra bir sonraki ay başından itibaren maaş hesabı başlayacak.

EYT'Lİ toplu parayı çekmeye gittiğinde isterse ilgili bankayla isterse başka banka ile promosyon anlaşması da yapabilecek.



ÇALIŞMAYAN NE YAPACAK?

ÇALIŞMAYAN EYT'liler açısından işlemler biraz daha kolay:

YASANIN Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra uygulama yönetmeliğine göre başvuru aşamasına geçilecek.

ÇALIŞMAYANLARIN herhangi bir belgeye ihtiyaçları yok. Online ya da bizzat SGK'ya giderek başvuru belgesini doldurmaları yeterli olacak. Burada kişisel bilgiler belirtilecek, varsa eş ve çocuk bilgileri de yazılacak. İlk maaşın yatırılacağı banka ve şubesi de burada belirtecek. Başvurunun onaylanmasından sonra bir sonraki ay başından itibaren maaş hesabı başlayacak. Promosyon başvurusu da yapılabilecek.

ÇALIŞMAYAN EYT'liler de diğer emekliler gibi isterlerse herhangi bir işyerinde çalışabilecek. Çalışırken emekli maaşlarını da ayrıca alabilecekler ve işyerinde hak ettiklerinde tazminat imkanları da olacak.