FARUK ERDEM

Ekonomide uygulanan yatırıma ve üretime dayalı model aynı zamanda tasarrufu da teşvik ediyor. Bu noktada giderek cazip hale gelen Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilgi arttıkça, ekonomiye katkı çoğalıyor..







EKONOMİDE büyümeye odaklanan Türkiye, dünyadan pozitif ayrışarak kendi modeliyle hem üretimini hem ihracatını hem de istihdamını artırmaya devam ediyor. Bu noktada büyümeye katkı yapan kalemlerin başında da tasarruf geliyor. Tasarruf bilincinin oluşması ve bu tasarrufların ekonomiye katılması için birçok yeni ürün ortaya çıkarken, bunların başında da Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) geliyor. Doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye büyük katkı sağlayan BES son dönemde getirilen teşviklerle giderek daha cazip hale geldi. Özellikle 18 yaş altına BES'e katılma imkanı getirilmesi ve devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması ile hem fon büyüklüğü arttı hem de katılımcı sayısı yükseldi. Son verilere göre katılımcı sayısı 14 milyonu geçerken, fon büyüklüğü de 400 milyar liraya ulaştı.



SERMAYE PİYASALARINA KATKI SAĞLIYOR

BES ile tasarrufların çoğalması ve bunların ekonomik faaliyete ve ekosisteme dahil edilmesi son dönemde artarken, sistemin sermaye piyasalarına katkısı büyük oldu. BIST 100 Endeksi son dönemde hızlı bir yükseliş gösterirken, reel getiri yıllık yüzde 170'lerin üzerine çıktı. Burada bakıldığında BES fonlarının borsadaki hareketliliğe büyük katkısı oluyor.

BES hesabını kullanan yatırımcılar burada birikimlerinin hangi alanlarda kullanılmasını istiyorlarsa bir tercihte bulunabiliyor. Bu tercihlerin bir kısmı altın fonlarına giderken, büyük kısmı da hisse senedi piyasalarında görülüyor. Sektör yetkilileri, birikimlerin yüzde 20-25'nin hisse senetlerinde değerlendirildiğini ifade ediyor.

Bu noktadan hareket edildiğinde yaklaşık 100 milyar liralık tasarrufun hisse senetlerinde olduğunu görüyoruz.







FON BÜYÜKLÜĞÜ 400 MİLYAR TL'YE KATILIMCI 14.5 MİLYONA ULAŞTI



SİGORTA SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

TÜRKİYE Sigorta Birliği verilerine göre, sigortacılık sektörü pandeminin etkilerini üzerinden atarak büyümesini sürdürüyor. Hem sağlık hem hayat hem de BES tarafında önemli ivmeler yakalanmış durumda. Sigorta sektörü Ekim sonunda prim üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114.4'lük büyüme yakaladı. Prim üretimi 169.8 milyar lira olurken, sektörün enflasyondan arındırıldıktan sonra reel büyümesi ise yüzde 15.6 oranında gerçekleşti. Üretimin içinde 146.3 milyar liralık kısmı hayat dışından gelirken, söz konusu tarafın büyümesi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 123.9 oldu. Trafik sigortasında 10 ay sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129.2 artışla 41.7 milyar lira prim üretimi yaşandı. Kaskoda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 197.7 oranında büyüme yakalandı.



İKİNCİ EMEKLİLİĞE İLGİ BÜYÜK

EMEKLİLİK Gözetim Merkezi'nin açıkladığı 24 Kasım 2022 verilerine göre, katılımcı sayısının 7 milyon 783 bin olduğu BES'te toplam fon büyüklüğü 369 milyar lira oldu. Katılımcı sayısının 6 milyon 686 bin olduğu OKS'de ise fon büyüklüğü 29.9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

BES'in toplam fon büyüklüğü OKS ve devlet katkısı dahil olmak üzere 399 milyar liraya ulaşırken, katılımcı sayısı da toplamda 14 milyon 469 bin kişiyi aştı.