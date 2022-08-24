FARUK ERDEM

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Karapınar GES'ten gelen kaynakla birlikte enerjiye 5 yıl içinde 2 milyar dolarlık yeni yatırım planladıklarını söyledi.



SANAYİDEN enerjiye, altyapı projelerinden havalimanı işletmeciliğine kadar birçok dev projeyi hayata geçiren Kalyon Holding, yatırımlara ara vermeden devam ediyor. Son olarak Abu Dabi merkezli İnternational Energy Holding ile stratejik işbirliğine imza atarak dikkatleri üzerine çeken Kalyon Holding enerjiye 5 yıl içinde 2 milyar dolar yatırıma hazırlanıyor. Önceki gün sohbet imkanı bulduğumuz Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, ortaklıktan gelen tutarın son 3-4 yılda Türkiye'ye yapılan en büyük doğrudan yatırım olduğunu söyledi.



İDDİALAR YALAN

Gelen kaynakla birlikte enerjiye yatırıma odaklanacaklarını söyleyen Kalyoncu şöyle devam etti: "Yenilenebilir enerjide dünya oyuncusu olmak istiyoruz. Kendi sermayemizle bu zordu. Stratejik işbirliği bunu sağlayacak. Önümüzdeki 5 yılda enerji alanında 2 milyar doların üzerinde yatırım yapacağız. Ortaklık sadece Kalyon Enerji'ye ait projeleri (Konya-Karapınar GES gibi) içeriyor. Ortaya atılan gerçek dışı haberlerin aksine güneş paneli üreten 'Kalyon PV'de herhangi bir yurt dışı ortaklığı yok. HES'lere de ortaklığı yok. İşbirliği sadece Karapınar GES ve sonra enerji yatırımlarını kapsıyor. Birlikte yenilenebilir enerjide büyük işler yapacağız."



BİN YENİ İSTİHDAM

Yatırımın ilk yarısının eylülde, kalanının yılbaşından sonra geleceğini belirten Kalyoncu, "İlk etapta 250-300 milyon dolar gelecek. Bankalara olan 810 milyon dolar borcun yarısını ödeyecekler. Elde edilen bu gelirin bir kısmıyla dünyanın tek entegre Kalyon PV'nin 1200 MW olan üretim kapasitesini 2200 MW'ya çıkaracağız. 1000 kişi daha istihdam edeceğiz. Yeni güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları yapacağız" dedi. Kalyon PV'nin 'süper teşvik' aldığı yönünde iddiaları da değerlendiren Kalyoncu, "Kalyon Holding'in gerek Karapınar GES, gerekse diğer üstlendiği projelerde kullandığı teşvikler, diğer tüm kurumlara sağlanan teşvikler ile aynı. Ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisna, muafiyet ve iltimas yok" dedi.



YERLİ PAYINDA YÜZDE 50'NİN ALTINA İNMEYİZ

ŞIRKETLERİNDE yerli payının yüzde 50'nin üzerinde tutulacağını vurgulayan Kalyoncu, "Hiçbir şirkette yüzde 50 yerli oranının altına düşmesine müsaade etmeyiz. Çünkü biz o şantiyelerde sabahladık.

Geldiğimiz yer orası, tamamen elden çıkarma diye bir şey söz konusu olamaz" diye konuştu.



HER YERDE CANLILIK VAR

CEMAL Kalyoncu, ekonomiyi nasıl gördüğü sorusuna şu yanıtı verdi: "Piyasa canlı.

Restoranlarda, otellerde, uçaklarda yer yok.

Üreticiler mallarını rahat satıyor. Enflasyonu düşürmek için Sayın Cumhurbaşkanımız uğraşıyor, ümidimiz o. Bizlerin de yardımcı olması lazım.

Avrupa'da enerji maliyetleri çok yüksek. Bizde çok fazla enflasyon var, bunun nedeni de kur artışı. Enerji maliyetimiz de fazla."



TOGG OLMASAYDI ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YAPACAKTIK

PİL ve elektrikli otomobil işine çok çalıştıklarını söyleyen Kalyoncu, "O işte teknoloji çok hızlı değişiyor. TOGG yatırımı olmasaydı, Hong Kong'lularla elektrikli otomobil işine girecektik. TOGG çıkınca vazgeçtik. Pil geleceğin işi, yapılması gereken yatırım. Büyük sermayem olsa o işe girerim. Çok büyük Ar-Ge yatırımı yapmak gerekir.

Hatta Çin'de 1-1.5 ay kalıp bu işle uğraştım" dedi.

Yeni iş kolu olarak organik ve kapalı alanda tarımla ilgili araştırmalarının devam ettiğini söyleyen Kalyoncu, 175 şarj istasyonlarının olduğu bilgisini verdi.



TAKSİ SÜRESİ 15 DAKİKA

HAVALİMANI'NDA bu yıl 60 milyon yolcuyu geçeceğiz inşallah" diyen Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'nında taksi sürelerinin uzun olduğu iddialarına şu yanıtı verdi: "Atatürk Havalimanı'ndaki en uzak köprü 1.8 kilometre idi.

Bizde ise 2.300 metre. Bugün tekrar yapacak olsak, aynı mimari ile yapardık. Bu büyüklükteki havalimanlarında taksi süreleri minimum yarım saat. İstanbul Havalimanı'nda ise ortalama 15 dakika.

Bu rakamlar dünyanın hiçbir yerinde yok."



İSTANBUL HAVALİMANI'NA TEKLİF YAĞIYOR

İSTANBUL Havalimanı'nı devletten tek kuruş almadan hayata geçirildiğine dikkat çeken Cemal Kalyoncu yabancıların büyük ilgi gösterdiklerini belirterek, "Ortak aramıyoruz da gelen giden çok. ABD, Avrupa, Hindistan, Malezya, Singapur ve Fransa'dan birçok yatırımcı ile görüştük. Sonuçta ticaret bu, şartlar oluşur pazarlık yapılır. Şu anda kimseyle rakam konuşmadık" ifadelerini kullandı.