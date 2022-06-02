FARUK ERDEM

İhracat yapmak ya da ihracatını büyütmek isteyen KOBİ'lere hem finansman hem de bilgi ve teknik destek veriliyor. İhracatın finansmanıyla ilgili kuruluşların yöneticileri, yapılan destekleri ve yararlanma yollarını anlattı.

TÜRKİYE ihracatta rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

İhracat yapan kuruluşlara bakıldığında KOBİ'lerin öne çıktığı görülüyor. Bu noktada kamu başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun hem finansal hem de teknik ve bilgi destekleri de sürüyor. Turkuvaz Medya Grubu ve Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılan ihracatın finansmanıyla ilgili kurumların yöneticileri, ihracat yapmak isteyen ya da ihracatını büyütmek isteyen KOBİ'lerin yanında olduklarını belirtti.

Dünya pazarlarına açılmak isteyen KOBİ'lere mentör desteğinden yurt dışı fuar desteğine kadar çok sayıda imkan sunuluyor.

Zirveye katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatçılara her adımda destek verdiklerini belirterek, "Firma danışman marifetiyle ihtiyaçlarını belirliyor. Daha sonra hedef ülkelere dönük pazarlama faaliyeti yapıyor. 400 bin dolara kadar destek veriyoruz. Firmalarımızın konaklama ve ulaşım maliyetlerini 5 bin dolara kadar yüzde 60-70 oranında destekliyoruz" dedi. İhracatçılar danışmanlık marifetiyle pazarla ilgili bilgi almak isterse ve bunu rapora bağlarsa 200 bin dolara kadar destek verdiklerini anlatan Kılıçkaya, "Bu desteklerin hepsi hibe... Sertifikasyon süreçlerinde her bir belge başına 250 bin dolara kadar destekler var. Fuar destekleri veriyoruz. Yıllık 6-7 bin firma bu desteklerden faydalanıyor" diye konuştu. Yurt dışında şirket satın almaya da destek verdiklerini söyleyen Kılıçkaya, küresel bir firmaya tedarikçi olmak isteyenlere de 1 milyon dolara kadar destek verdiklerini vurguladı.

'TAKİP EDİYORUZ'

Zirvede sorularımızı cevaplandıran KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da ihracat yapan KOBİ sayısının 96 bin 667 olduğunu belirterek, "İhracatın yüzde 36.4'ünü KOBİ'ler yapıyor" dedi. Kurt, KOBİ'lere sadece destek vermekle kalmadıklarını, onların sorunlarını da birebir takip ettiklerini anlattı.

İmalatçı KOBİ'lerin en büyük sıkıntısının yüksek rekabet olduğunu, farklı pazarlar bulamamak ve iç finansman yetersizliğinin de ilk 3 sıkıntı arasında yer aldığını söyleyen Kurt, ihracat yapan işletmelere 300 bin liraya kadar yurt dışı pazar desteği verdiklerini belirtti. "AB tarafından uygulanan KOBİ'lerin rekabet edebilirliğinin artırılmasına dönük COSME programı var. 5 yıllık süreçte 135 bin 546 firma temel ağ hizmetlerinden yararlandı" diyen Kurt, ihracat esaslı kurumsal kapasiteyi geliştirme desteği adı altında da firmalara danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydetti.

HERKESE KREDİ KEFALETİ

İHRACATI Geliştirme A.Ş. (İGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Mart'ta faaliyete geçtiklerini belirterek, teminatsız kefalet desteği verdiklerini söyledi. Hazine ile 25 milyar dolarlık bir kredi paketi oluşturduklarını vurgulayan Akdeniz, "Kredibilite ve kefaletle ihracatçılara destek veriyoruz.

İhracatçılardan beklediğimiz geçmiş ödeme performanslarını korumaları... Bankalara olan taahhütlerini yerine getirmiş olmaları gerekiyor. Çek ödemeleri düzgün olan, protestolu senedi olmayan tüm ihracatçılar yararlanabilir" dedi.

50 MİLYAR DOLARI BULACAK

2021'DE bankacılık sektörünün verdiği kredilerin yüzde 52'sini Eximbank'ın sağladığını anlatan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, aktif büyüklük içinde kredinin payının yüzde 90'larda olduğunu söyledi.

Alacak Sigortası'yla ihracatçıların pazar çeşitlendirmesi yaptığını ifade eden Güney, " 2021'de 23.6 milyar dolar alacak sigortası yaptık. 2022'de desteklerimizi 50 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" dedi. Güney, ihracat desteklerinde KOBİ'lerin payının yüzde 78'leri bulduğunu vurguladı.