08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Faruk Erdem Sigorta yaptır daha az vergi öde
FARUK ERDEM
Sigorta yaptır daha az vergi öde

Sigorta yaptır daha az vergi öde

08.04.2022, Cuma

Gerek ücret geliri elde edenler gerekse kira geliri elde edenler, yaptırdıkları hayat ve konut sigortalarını vergilerinden düşebiliyor. Böylece matrahtan indirilen gelirler vergi kazancını sağlıyor..

GORTA sektörü son yıllarda önemli şekilde büyürken, günümüz gereklerine uygun ürün ve hizmet çeşitlerini de artırdı. Satın aldığımız sigorta poliçeleri ve ödediğimiz primler bize farklı alanlarda da avantaj sağlıyor.
Bu alanların başında da vergi geliyor. Prim ödemelerimiz özellikle gelir vergisinden indirilerek büyük avantaj sağlıyor. Gerek ücret gerekse kira geliri elde edenler hayat ve sağlık sigortalarıyla birlikte konutları için yaptırdıkları sigortaları vergi matrahlarından düşebiliyor. Bu da onlara daha az vergi ödeme avantajı getiriyor.

MEVZUAT NASIL?
Gelir Vergisi Kanunu'nun 63'üncü maddesinde ücret geliri elde edenlerin yapacakları indirimler sıralanırken "ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin yüzde 50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler" ifadesi ile sigorta giderlerinin indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınıyor.
Burada indirim konusu yapılacak primler toplamının, ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacağı da belirtiliyor. Yine 89'uncu maddede de benzer hükümler bulunuyor. Buna göre, asgari ücretin yıllık tutarını aşmadan gelirin yüzde 15'i kadar indirim mümkün olmakta. Burada 2022 yılı için yıllık brüt asgari ücret miktarı ise 60 bin 48 lira olarak belirlendi.
Sistemde serbest meslek sahipleri açısından da önemli bir vergi avantajı oluşuyor. Serbest meslek sahipleri de kendisi, eşi ve küçük çocuklarının hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin yüzde 50'sini vergi indiriminde kullanabiliyor. Serbest meslek sahipleri ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer şahıs sigortası poliçeleri için ise ödediği primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabiliyor.

KONUTTA İNDİRİM
Kira geliri elde edenler açısından da gerçek gider yöntemi ile yapılacak beyannamelerde konut için yapılan sigorta giderleri indirim konusu yapılabiliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hesabını yap vergini düşür 02.03.2022 Çarşamba
Hayat sigortası vergiyi düşürür 01.03.2022 Salı
Ücret geliri elde edenler dikkat! 28.02.2022 Pazartesi
Beyannameniz hazır siz onaylayın 27.02.2022 Pazar
Bu belgeleriniz vergiyi azaltır 26.02.2022 Cumartesi
Masrafları indirin verginiz düşsün 25.02.2022 Cuma
Kira geliri olana 7 bin TL indirim 24.02.2022 Perşembe
EYT’ye çözüm rotası 22.02.2022 Salı
Memura yeni gösterge 16.02.2022 Çarşamba
Milyonlara yeni maaş hesabı 30.01.2022 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA