25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Faruk Erdem Masrafları indirin verginiz düşsün
FARUK ERDEM
Masrafları indirin verginiz düşsün

Masrafları indirin verginiz düşsün

25.02.2022, Cuma

Kira geliri elde edenler için iki beyan yöntemi var. Kiradaysanız ya da eviniz için masraf yapmışsanız gerçek gider yöntemi ile indirim alabilirsiniz.

2021 yılında evlerini kiraya verip gelir elde edenler Mart ayı içinde bu gelirlerini beyan edecek. Dolayısıyla bir vergi çıkacak. Ancak evle ilgili bazı harcamalar yapmışsanız veya kira ödüyorsanız tüm bu masraflarınızı vergi matrahınızdan düşebilirsiniz. 2021'de 7 bin liradan daha yüksek bir kira geliri elde etmişseniz beyanname vereceksiniz.

NASIL DOLDURULUR?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'gib. gov.tr' internet adresine girdiğinizde sizi yönlendiren bilgiler yer alıyor. T.C. kimlik numaranızı girerek işlemleri başlatıyorsunuz. Götürü sistemini seçerseniz otomatik olarak indirim oluyor. Gerçek gideri seçerseniz bu kez giderleriniz soruluyor.

NASIL DÜŞÜRÜLÜR?
Şu giderler verginizi azaltır:
"Aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, yönetim ve sigorta giderleri, konutu krediyle alınmışsa faiz giderleri, ev sahibi başka bir yerde kirada oturuyorsa kira giderleri, kiraya verilen konut için ödenen vergi, resim, harç, şerefiye, amortismanlar ile onarım ve bakım giderleri..."

GERÇEK GİDER YÖNTEMİ:
2021 yılı kira geliri: 24.000 TL
İstisna tutarı: 7.000 TL
Kalan gelir tutarı: 17.000 TL
Ev için yapılan harcamalar: 7.500 TL
İndirilebilecek gider: 5.312,50 TL
Vergiye tabi kazanç: 11.687,50 TL
Hesaplanan gelir vergisi: (%15) 1.753 TL
Damga vergisi: 132,30 TL

EV SAHİBİNE VERGİ FORMÜLÜ 2/ YARIN: BEYANNAME VERİRKEN NELER ÖNEMLİ?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kira geliri olana 7 bin TL indirim 24.02.2022 Perşembe
EYT’ye çözüm rotası 22.02.2022 Salı
Memura yeni gösterge 16.02.2022 Çarşamba
Milyonlara yeni maaş hesabı 30.01.2022 Pazar
EYT'liye emeklilik hesabı 26.01.2022 Çarşamba
Hesabını yap maaşını al 16.01.2022 Pazar
AGİ yok, vergi desteği var 13.01.2022 Perşembe
Vergisiz ücret hesabı 12.01.2022 Çarşamba
Herkese vergisiz maaş 09.01.2022 Pazar
Milyonlara yeni maaş rehberi 08.01.2022 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA