FARUK ERDEM

Kira geliri elde edenler için iki beyan yöntemi var. Kiradaysanız ya da eviniz için masraf yapmışsanız gerçek gider yöntemi ile indirim alabilirsiniz.



2021 yılında evlerini kiraya verip gelir elde edenler Mart ayı içinde bu gelirlerini beyan edecek. Dolayısıyla bir vergi çıkacak. Ancak evle ilgili bazı harcamalar yapmışsanız veya kira ödüyorsanız tüm bu masraflarınızı vergi matrahınızdan düşebilirsiniz. 2021'de 7 bin liradan daha yüksek bir kira geliri elde etmişseniz beyanname vereceksiniz.



NASIL DOLDURULUR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'gib. gov.tr' internet adresine girdiğinizde sizi yönlendiren bilgiler yer alıyor. T.C. kimlik numaranızı girerek işlemleri başlatıyorsunuz. Götürü sistemini seçerseniz otomatik olarak indirim oluyor. Gerçek gideri seçerseniz bu kez giderleriniz soruluyor.



NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Şu giderler verginizi azaltır:

"Aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, yönetim ve sigorta giderleri, konutu krediyle alınmışsa faiz giderleri, ev sahibi başka bir yerde kirada oturuyorsa kira giderleri, kiraya verilen konut için ödenen vergi, resim, harç, şerefiye, amortismanlar ile onarım ve bakım giderleri..."



GERÇEK GİDER YÖNTEMİ:

2021 yılı kira geliri: 24.000 TL

İstisna tutarı: 7.000 TL

Kalan gelir tutarı: 17.000 TL

Ev için yapılan harcamalar: 7.500 TL

İndirilebilecek gider: 5.312,50 TL

Vergiye tabi kazanç: 11.687,50 TL

Hesaplanan gelir vergisi: (%15) 1.753 TL

Damga vergisi: 132,30 TL



EV SAHİBİNE VERGİ FORMÜLÜ 2/ YARIN: BEYANNAME VERİRKEN NELER ÖNEMLİ?