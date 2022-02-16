FARUK ERDEM

3600 ek gösterge için süreç hızlandı. Hükümet ile Memur-Sen bugün bir araya geliyor. Masada konuşulacak alternatif taslaklarda tüm unvanlarda ek gösterge yeniden düzenleniyor.



MİLYONLARCA memurun ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde önemli viraja girildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme şekillenmeye başlarken; ilk değerlendirme toplantısı bugün gerçekleştirilecek.



KİMLER KATILIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak. Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemeye ilişkin taslağın detayları da belli oldu.



ALTERNATİFLİ TASLAK

Hazırlanan taslaklara göre, kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek göstergeler hazırlanacak. Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriliyor. Böylece tüm unvanlar kapsama alınıyor.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Teknik hizmetlerden genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden diğer alanlara kadar kamu görevlilerinin içinde bulunabileceği süreç yönetimi arzuluyoruz" dedi.



BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

ÇALIŞMALAR kapsamında en yüksek devlet memuru olan idari işler başkanının ek göstergesi yeniden tespit edilecek.

Piramit şeklinde kamuda yer alan diğer unvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ek göstergeler belirlenecek.

Bu rakamın 8000'den 9000'e kadar düzenlenmesi bekleniyor. Bakan yardımcılarından genel müdürlere, genel müdür yardımcılarından müstakil daire başkanlarına kadar herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Daire başkanları, şube müdürleri, şef ve diğer kadrolara yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Düzenlemeyle kurum başkanları arasında da denge sağlanacak.



DÜZENLEMEDE NELER VAR?

● Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için eğitime göre ek gösterge rakamı belirlenecek.

● Şube müdürleri sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumuna göre 3600 ek gösterge alacak.

● Genel müdür yardımcısının ek göstergesi 5300 veya 6400 olarak bekleniyor.

● Bakanlıklardaki daire başkanlarının ek göstergesi 4800 olarak bekleniyor.

● Üniversite yöneticilerinin ek göstergeleri yükseliyor.

● Mahalli idareler ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda yönetici olanlara ek gösterge artışı yapılacak.

●Kariyer kadrolarda görev yapanların da ek göstergesi artacak.

● İl müdürleri ile bölge müdür ve yardımcılarına ek gösterge artışı yapılacak.

● Tüm unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilecek.