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Haberler Faruk Erdem İhtiyacı olana 1.000 TL
FARUK ERDEM
İhtiyacı olana 1.000 TL

İhtiyacı olana 1.000 TL

08.10.2020, Perşembe
TÜRKİYE salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında geliyor. Bunda hükümetin dinamik olarak salgın sürecinde aldığı hızlı kararlar çok büyük etken oldu. Bu süreçte yapılan desteklerden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu. Yaklaşık 6 milyon aileye 1.000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren devreye alınarak hane halklarının para ihtiyacı karşılandı.
Bu süreçte ilk iki fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek diğer ihtiyaç sahiplerine de ulaşıldı. Üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1.000 TL'lik yardımlar ödeniyor.

KİMLER BAŞVURACAK?
Düzenli geliri olmayanlar.
Günlük yevmiye ile çalışan işsizler.
Her haneden bir kişi.

KİMLER ALAMAYACAK?
Kamu işçileri, memurlar, emekliler.
Kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar.

NASIL BAŞVURULACAK?
e-Devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak.

HANGİ SORULAR SORULUYOR?
Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)
Aylık toplam geliriniz ne kadar?
Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?
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