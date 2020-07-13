FARUK ERDEM

İş kazası işyeri dışında da olur

İşyerimizde bir kadın çalışanımız süt iznini kullanıyor. Evinden gelirken bir kaza geçirdiğini öğrendik. Bu olay bir iş kazası olarak sayılıyor mu? SGK'ya bildirmemiz gerekiyor mu? (ismi saklı)

5510 sayılı Kanun'da iş kazası sayılan haller ayrı ayrı sıralanmıştır. Buna göre; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar iş kazası sayılır.

Çalışanınızın başına gelen olay, "Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelen olay" kapsamında iş kazası sayılır. Hemen belirtmek gerekir ki, İş Kanunu gereği kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Süt izni sürelerinde meydana gelen olaylar iş kazası sayılır.

Ayrıca bu olayların iş kazası sayılması için mutlaka işyerinde veya eklentilerinde meydana gelmiş olması gerekmez, Kadın işçinin evine giderken, evinde ve evinden işyerine dönerken yaşadığı kazalar da iş kazası sayılır ve bu kazaların işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, SGK'ya en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi zorunludur.



Kızımın ilk sigorta tarihi 1994. Aralıklı zamanlarda çalıştığı sigortası 3000 gün.

47 yaşında emekli olabilmesi ne yapması gerekir? Şu an çalışmıyor. Yılmaz AKTAŞ

İşe giriş tarihine göre en az 50 veya 51 yaşında emekli olur. Tabii 5675 prim günü de olması lazım. 47 yaşında emekli olması için yapacağı bir şey yok. Zaten bu primle emekli olamaz. Bu primi 3600 güne tamamlarsa, bu kez 58 yaşında emekli olur.

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