FARUK ERDEM

Engeli olana erken emeklilik

■ 27/10/2004 SSK girişim. Toplam 3465 günüm var. Yüzde 69 engelliyim ve çalışmaya devam ediyorum. 3600 gün primle mi yoksa 4000 gün primle mi emekli olacağım? Melek

Engelinizden dolayı bu oranda vergi indirimi alabilirseniz erken emeklilik imkanına kavuşursunuz.

Buna göre yüzde 69 vergi indirimi alırsanız 18 yıl, 4000 gün ile emekli olursunuz. Alamazsanız emeklilik şartlarınız 7000 gün ve 58 yaş olacaktır.



■ 06/11/2002 sigorta başlangıcım. 10/06/1985 doğumluyum. Yüzde 52 engelli raporum var. Prim günüm 4300. 2022 maaşı almaktayım. Bu maaşı almak benim emekliliğim için bir engel olur mu ve ne zaman emekli olurum?

Emekliliğinize engel olmaz ama engelli raporu yeterli değil, vergi dairesinden bu oranda vergi indirimi de almanız gerekir. Eğer yüzde 52 vergi indirimi alırsanız, 19 yıl, 4240 gün ile emekli olursunuz. Onun dışında 7000 gün, 60 yaş şartıyla emekli olabilirsiniz.



■ İşverenimiz maaş bordrolarımızda bizi günlük 7.5 saat çalıştırmış gösteriyor fakat günde 11 saat, haftada 66 saat çalışıyoruz. Ayrıca resmi tatil ve bayram tatili mesai ücretlerini yatırmıyor, izin olarak da vermiyor. Ne yapmalıyız? Demir OKAN

Eğer denkleştirmede yapılmıyor yani bu süreler günlere taksim edilmiyorsa fazla mesaileriniz ödenmiyor demektir. Bunun için ALO 170'e bildirebilirsiniz. CİMER'e yazabilirsiniz. Ayrılmak istiyorsanız da bunu gerekçe göstererek haklı fesih hakkını kullanıp tazminatınızı alabilirsiniz. Tabii bu çalışmaları ispatlamanız gerekiyor.

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