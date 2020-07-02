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Haberler Faruk Erdem İşyeri AGİ’yi vermek zorunda
FARUK ERDEM
İşyeri AGİ’yi vermek zorunda

İşyeri AGİ’yi vermek zorunda

02.07.2020, Perşembe
■ Özel sektörde çalışıyorum ve AGİ almıyorum, daha doğrusu ödemiyorlar. Ne yapabilirim? 10 yıldır vermiyorlar. Bu haklarımı nasıl alabilirim? Fatih KALKAN
Asgari geçim indirimi (AGİ) sizin hakkınız, bunun ödenmemesi vergi kaçırmak demektir. Durumu hem ALO 170'e hem de vergi dairesine bildirin. Ancak dikkat edin, asgari ücretliyseniz ve bekarsanız AGİ maaşın içinde veriliyor.

■ Devlet memuruyum, eşimin sağlık problemi var, lösemi tedavisi görüyor. Şu an evde bakıyoruz. Memur olarak refakatçi olarak ne kadar izin kullanma hakkım var? Burak ÖZBİLGE
Kanun'un 105. maddesinde, devlet memurlarına, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, 3 aya kadar izin verilmesi düzenlenmiş bulunuyor.
Bu süre gerektiğinde bir katına kadar yani 6 aya kadar uzatılabiliyor.

■ Eşim 1978 doğumlu, 2007 girişli. 3600 günü var. Ne zaman emekli olur? Nuri TİRYAKİ
58 yaşında ve 7000 gün ile emekli olur. 4500 gün ve 25 yıl şartıyla da kısmi emekli olur.

■ Özel bir inşaat firmasında 3 yıllık sözleşme imzalayarak işe başladım. İşe başlayalı 2.5 yıl oldu. Firma sözleşmem bitmeden işten ayrılmamı istiyor. Haklarım nelerdir? Ertan
Siz kendiniz işten ayrılırsanız herhangi bir tazminat talebinde bulunamazsınız. Sözleşme süresi bitmeden önce işveren haklı bir neden olmadan iş sözleşmenizi fesh ediyor ise işten ayrılma tarihiniz ile sözleşmenin bitim tarihi arasındaki sürenin ücretini Borçlar Kanunu'na göre işverenden talep etme hakkınız vardır. Ayrıca yine işverenin haklı bir neden olmadan işten çıkartması halinde şu anki duruma göre 2.5 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız.
Bunun için öncelikle işverenlikçe iş sözleşmenizin sona erdirilmesi gerekir. İş sözleşmeniz sona erince arabulucuya başvurarak alacaklarınızı talep edebilirsiniz.
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