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FARUK ERDEM
Bağ-Kur’luya SSK’dan emeklilik

Bağ-Kur’luya SSK’dan emeklilik

25.06.2020, Perşembe
■ Bağ-Kur kapsamında bir şirkette ortak görünüyorum. Ancak bu şekilde uzun süre prim ödemem gerektiği ve emekliliğin uzun süreceği söyleniyor. Acaba SSK'lı olabilir miyim? Hasan ATMACA
Evet, Bağ-Kur kapsamında emeklilik için SSK'ya göre daha uzun süre prim ödemek gerekiyor.
Ancak mevzuatımız sizin Bağ-Kur kapsamında prim öderken SSK'lı olmanızı sağlayan düzenlemeler içeriyor. Burada dikkat etmeniz gereken husus, kendi şirketinizin dışında çalışmanız. Yani kendi şirketinizde ya da ortağı olduğunuz şirkette SSK'lı olarak çalışamazsınız. Fakat bir şirketin ortağı olmanızla birlikte farklı bir şirkette SSK'lı olarak çalışabilir ve prim ödeyebilirsiniz. Böylece çalıştığınız yerde ödenen primler sebebiyle SSK'lı olursunuz.

■ İşe başladıktan sonra mahkemeye giderek yaşımı 2 yıl büyüttüm. Ancak SGK'da emeklilik tarihim geldiğinde 2 yıl beklemem gerektiğini, yaş şartının dolmadığını söylediler. Bu doğru bir uygulama mı? Murat KARASU
Yaşı büyüttüğünüzden dolayı emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru ve kanun gereği yapılması gereken bir durumdur. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasa'ya aykırı olmadığı' belirtilmiştir. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız, emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır.

■ Özel sektörde büyük bir fabrikada çalışıyoruz. Geçen yıl bize "Servis sağlanacak, herkes servisle işe gidip gelecek" diye söylendi ama bir yıl geçti hâlâ ses yok. İşveren işyerinde çalışanlara servis sağlamakla yükümlü mü? Bu konuda yasal bir zorunluluk var mı? S.A.
İş Kanunu'na göre, işverenin servis sağlama yükümlülüğü yoktur.
Ancak iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde servis ile ilgili bir madde varsa, işveren servis sağlamakla yükümlüdür. Bunun dışında yani sözleşme şartlarında yoksa servis sağlamak zorunda değil. Tamamen işverenin isteğine kalmıştır. Bu nedenle sözleşmenize bakmanızda fayda var.
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